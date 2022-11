Dune: The Sisterhood, l'ex star di Vikings Travis Fimmel nel cast della serie prequel di Dune

News Serie TV

L'attore raggiunge le protagoniste Emily Watson e Shirley Henderson nel drama co-prodotto da HBO Max e Legendary Television.

Dopo Raised By Wolves, l'attore di Vikings Travis Fimmel resta in casa HBO aggiudicandosi un ruolo da co-protagonista in Dune: The Sisterhood, la serie di HBO Max spin-off prequel del famoso franchise cinematografico Dune. Raggiunge le protagoniste precedentemente annunciate Emily Watson (Chernobyl) e Shirley Henderson (Omicidio nel West End).

La trama di Dune: The Sisterhood

Ordinata nel lontano 2019 prima ancora del debutto di HBO Max, la serie di fantascienza si presenta come uno spin-off al femminile di Dune. Ambientata 10mila anni prima dell'ascesa di Paul Atreides, racconterà gli eventi dei romanzi di Frank Herbert attraverso il punto di vista del Bene Gesserit, una misteriosa setta di donne con abilità straordinarie. La serie sarà complementare agli omonimi film di Dune, il primo uscito un anno fa, il secondo in uscita a novembre 2023. Il regista di Dune Denis Villeneuve è coinvolto in questo progetto come produttore esecutivo, mentre Johan Renck dirigerà il primo episodio. La serie, co-prodotta da HBO Max e Legendary Television, è creata da Diane Ademu-John, anche co-showrunner e produttrice esecutiva insieme ad Alison Schapker.

Il ruolo di Travis Fimmel e il resto del cast

Emily Watson e Shirley Henderson interpretano le sorelle Harkonnen mentre Fimmel è stato scelto per ricoprire il ruolo di Desmond Hart, un carismatico soldato con un passato enigmatico che cerca di ottenere la fiducia dell'Imperatore a spese della Sorellanza. Altri membri del cast già annunciati sono Indira Varma (Il Trono di Spade), Sarah-Sofie Boussnina (Knightfall), Shalom Brune-Franklin (The Tourist), Faoileann Cunningham (The Northman), Aoife Hinds (Normal People) e Chloe Lea (Fondazione).