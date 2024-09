Dune: Prophecy, un nuovo teaser trailer ufficiale italiano della serie prequel

News Serie TV

La nuova serie, che si concentra sulle origini della leggendaria organizzazione delle Bene Gesserit, arriverà su Sky e in streaming solo su NOW a novembre.

"È necessario fare dei sacrifici", dice Valya Harkonnen (interpretata da Emily Watson) nel nuovo teaser trailer ufficiale italiano di Dune: Prophecy, la serie prequel di Dune che arriverà su HBO e, in Italia, su Sky e in streaming solo su NOW il prossimo novembre (una data d'uscita precisa non è stata ancora annunciata). La clip ci introduce nel mondo dell'organizzazione tutta al femminile che nell'universo di Dune sarà nota poi come Bene Gesserit e ci ricorda che "il vero potere inizia con il controllo", proprio quel controllo che le sorelle Harkonnen e altre donne vogliono possedere per pilotare il futuro dell'umanità.

La trama e il cast di Dune: Prophecy

Attesa da ben cinque anni, Dune: Prophecy è ambientata diecimila anni prima dell'ascesa del Paul Atreides di Timothée Chalamet. Le protagoniste sono le sorelle Harkonnen - interpretate da Olivia Williams (Counterpart) e da Emily Watson (Chernobyl) - figure che operano dietro le quinte influenzando le dinamiche politiche dell’Impero e proteggendo il futuro dalla devastazione. E mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità, fondano la leggendaria setta che diventerà nota come Bene Gesserit. La serie si basa sul romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson e ha come showrunner Alison Schapker. Il regista dei film, Denis Villeneuve, è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo

Ispirata dal romanzo Sisterhood of Dune scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, Dune: Prophecy coinvolge anche Jodhi May (The Witcher) con il ruolo dell'Imperatrice Natalya, una regina formidabile che ha unito migliaia di mondi sposandosi con l'imperatore Corrino, e Travis Fimmel (Vikings) di Desmond Hart, un soldato carismatico con un passato misterioso. A loro si aggiungono Sarah-Sofie Boussnina (Knightfall), Shalom Brune-Franklin (The Tourist), Aoife Hinds (Normal People), Chloe Lea (Fondazione), Faoileann Cunningham (The Northman), Tabu (Il ragazzo giusto), Jessica Barden (The End of the F**king World), Jihae (Succession) e Mark Strong (Deep State), oltre a tanti altri.