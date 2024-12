Dune: Prophecy svela l'identità di Desmond Hart e prepara un elettrizzante finale di stagione

News Serie TV

Nel quinto e penultimo episodio di Dune: Prophecy si scopre chi è veramente il misterioso personaggio interpretato da Travis Fimmel: ecco come questa rivelazione spiana la strada al finale, in arrivo il 23 dicembre su Sky e in streaming su NOW.

Il quinto episodio di Dune: Prophecy, disponibile su Sky e in streaming su NOW , ha rappresentato un punto di svolta per la serie prequel dei film di Denis Villeneuve che racconta le origini della potente setta al femminile nota con il nome di Bene Gesserit. La prossima settimana, precisamente il 23 dicembre, scopriremo come si concluderà la storia guardando il gran finale. Ma intanto la serie ha risolto uno dei misteri su cui gli spettatori si sono arrovellati fin dal primo episodio: chi è veramente Desmond Hart? Il personaggio interpretato dall'ex star di Vikings Travis Fimmel ha dimostrato subito di essere molto potente e di nutrire un odio profondo verso la Sorellanza guidata dalle sorelle Valya e Tula Harkonnen (Emily Watson e Olivia Williams), ma solo alla fine del quinto episodio viene svelata la sua vera identità. Si tratta di una rivelazione che rimescola le carte in gioco e ci traghetta verso un finale, si spera, emozionante. Continuate a leggere soltanto se avete già visto l'episodio 5 di Dune: Prophecy perché seguiranno spoiler.

Chi è davvero Desmond Hart? La rivelazione in Dune: Prophecy

Desmond Hart ci viene presentato nel primo episodio come un soldato proveniente da Arrakis che si mette al servizio dell'Imperatore Javicco Corrino (Mark Strong). Palesemente avverso alle macchine pensanti proibite dopo la cosiddetta Jihad Butleriana (una guerra tra uomini e intelligenza artificiale che 120 anni prima dei fatti di Dune: Prophecy portò alla scomparsa - almeno ufficialmente - di queste ultime), Desmond dimostra di avere anche un potere particolare: riesce a far bruciare dall'interno e uccidere, con il solo pensiero, chiunque egli voglia. Toglie la vita, così, al piccolo Pruwet Richese (Charlie Hodson-Prior) e alla Reverenda Madre Kasha (Jihae) usando solo la sua mente. Scopriamo poi che il suo potere deriva da un attacco del verme delle sabbie di Arrakis, in seguito al quale è però riuscito stranamente a sopravvivere.

Il segreto di Tula Harkonnen

Alla fine dell'episodio 5, dopo che Tula ha analizzato un campione di sangue di Desmond confrontandolo con l'enorme banca dati segretamente gestita dalla Sorellanza, viene rivelato che Desmond è un parente di Valya e Tula. Ma non è un Harkonnen qualsiasi visto che la sua linea di sangue incrocia anche quella degli Atreides. Essendo anche un Atreides, è in qualche modo imparentato con Keiran Atriedes nella serie prequel ed è un discendente di Vorian Atriedes, l'uomo che Valya odia e incolpa per la fine di Casa Harkonnen.

Cosa più importante, Desmond è il figlio segreto che Tula ha avuto da Orry Atredies tanti anni prima. Alcuni flashback nei precedenti episodi, infatti, hanno svelato che Tula da giovane si è avvicinata sotto mentite spoglie ad Orry, l'ha sedotto e poi ha ucciso lui e altri uomini della sua famiglia. Evidentemente, dalla loro relazione è nato proprio Desmond. È proprio quest'ultimo, verso la fine dell'episodio, a rivelare alcuni dettagli sulla sua infanzia all'Imperatrice Natalya (Jodhi May). Le dice che la donna che ho partorito lo ha abbandonato lasciandolo nella miseria e lottare per la vita fin da quando era bambino. Desmond non fa il nome di sua madre, perché non lo sa, ma dice che fa parte della Sorellanza (è facile immaginare che si tratti proprio di Tula). A quel punto anche Natalya dice di volersi opporre alla Sorellanza e ai loro tentativi di governare l'Imperium. I due, quindi, stabiliscono un'alleanza contro il nemico comune. Ma questa rivelazione potrebbe creare una fattura anche tra Valya e Tula nel finale di stagione, se Tula volesse proteggere suo figlio. Non ci resta che pazientare fino al 23 dicembre per scoprire come finirà Dune: Prophecy e se sarà rinnovata, o meno, per una seconda stagione.