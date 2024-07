Dostoevskij: video intervista ai protagonisti Filippo Timi e Carlotta Gamba

News Serie TV

È In sala in due parti (Atto I e Atto II), dall'11 al 17 luglio, la nuova, potentissima opera dei gemelli terribili del cinema italiano che vede protagonisti, nei panni di un padre e una figlia tormentati e con un rapporto complesso e irrisolto, i due interpreti che abbiamo intervistato.

Presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Dostoevskij è la nuova, formidabile opera dei gemelli terribili del cinema italiano Damiano e Fabio D'Innocenzo. Serie tv che vedremo su su Sky e su NOW in autunno, nella versione divisa in sei episodi da 50 minuti circa, Dostoevskij è anche un fim a tutti gli effetti, per struttura narrativa e qualità cinematografica del racconto e delle immagini, che sono entrambi splendidi e potentissimi.

Non a caso Dostoevskij è dall'11 al 17 luglio nei cinema in una versione in due parti, chiamate Atto I e Atto II, che si possono vedere sia separatamente che in un'unica soluzione, con una piccola pausa tra l'Atto I e l'Atto II.

Noir che ci conduce alla scoperta dei lati più oscuri del mondo e della natura umana, ma anche piena di una vitalità selvaggia e irrefrenabile, Dostoevkij ha in Filippo Timi e Carlotta Gamba due protagonisti d'intensità quasi ferina: l'uno è un poliziotto ossessionato dalla morte e dalla caccia a un misterioso serial killer che pare sfidarlo personalmente, l'altra sua figlia, sbandatissima e problematica, che ha col padre un rapportp ruvido e conflittuale.

Berlino, oltre ai gemelli D'Innocenzo, sceneggiatori e registi, abbiamo intervistato anche Timi e Gamba, e questo è quello che ci hanno raccontato della loro esperienza sul set e del loro rapporto coi loro personaggi.

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.



Dostoevskij è una serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica

Con Filippo Timi, Gabriel Montesi, Carlotta Gamba, Federico Vanni