Dostoevskij: la parola ai fratelli D'Innocenzo

News Serie TV

Al Festival di Berlino, dove la serie che vedremo in autunno su Sky (ma prima, a giugno, al cinema) è stata presentata in prima mondiale, abbiamo incontrato Damiano e Fabio D'Innocenzo. Con loro, i protagonisti Filippo Timi e Carlotta Gamba. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Damiano e Fabio D’Innocenzo sono chiaramente emozionati, ma al tempo stesso consapevoli della forza del lavoro che presentano in prima mondiale al Festival di Berlino: la serie Sky Original Dostoevskij, sei episodi che verranno trasmessi dopo l’estate, ma anche un film in due parti (Atto I e Atto II) che arriverà al cinema in giugno. Ma quindi, è serie o film, Dostoevskij? “Io la chiamo racconto, romanzo”, dice Fabio.

La storia di questo romanzo audiovisivo - che è una storia cupissima, coraggiosa, emozionante, profonda, complessa - gira attorno a una trama da thriller: quella della caccia a un serial killer a opera di un poliziotto (l’Enzo di Filippo Timi) che è un uomo tormentato, ruvido, in conflitto con la vita.

Dostoevski: trailer e trama ufficiale della serie

Dostoevskij: Primo Trailer: Dostoevskij: Il primo trailer della serie crime dei Fratelli D'Innocenzo - HD

In un lasso di terra scarno e inospitale, il poliziotto Enzo Vitello, uomo dal buio passato, è ossessionato da “Dostoevskij”, killer seriale che uccide con una peculiarità: accanto al corpo l'omicida lascia sempre una lettera con la propria desolante e chiarissima visione del mondo, della vita e dell’oscurità che Vitello sente risuonare al suo interno.

“Nils Hartmann di Sky ci ha chiamato e ci ha detto che da noi avrebbero voluto un noir, un thriller”, racconta Fabio D'Innocenzo. “Noi in dieci minuti scrivemmo l’inizio e l’epilogo del plot. Poi abbiamo lavorato a lungo. Scrivere, a volte, è anche solo pensare, fare brain storming, confrontarci fra di noi. La scrittura vera e propria è durata un mese. Abbiamo voluto pensare tantissimo a quello che volevamo raccontare, che era l’inverno di un essere umano, la storia di un uomo che ha il dovere e il desiderio di inseguirne un altro. Per noi era fondamentale intercettare i profumi, i sapori di un inverno senza fine e senza inizio; un inverno scarnificato, come i luoghi che abbiamo scovato con la nostra location manager Elena Balestrieri, per raccontare un mondo che non esistesse. Per noi era importante che all’albero completamente secco corrispondesse un uomo che ha rinunciato a sé stesso”.

Per i D’Innocenzo, consapevoli dei toni che potrebbero scoraggiare lo spettatore medio che si metterà di fronte alla tv per guardare Dostoevskij, è “fondamentale dare al pubblico il diritto di scegliere qualcosa che sembra non aderire a modelli preconfezionati. Per noi la genesi di questa serie è stata naturale; è il nostro prodotto audiovisivo di cui siamo innamorati. Si parla di oscurità, ma questo racconto parla della possibilità di un cambiamento, e questa cosa, in questo momento storico, accende qualcosa dentro il nostro cuore. Poi, certo, si può scegliere di diventare qualcosa di moralmente complesso, di ambiguo, ma ci piace questa dimensione ambigua”.

Sul fatto che non si siano posti problemi nell’ignorare quelle dinamiche delle serie e dei film contemporanei, nei quali, seguendo le direttive nate dagli algoritmi delle piattaforme, i racconti debbono partire col botto di corsa, catturando così subito l’attenzione degli spettatori, i D’Innocenzo - sempre per bocca di Fabio - dicono che “la predisposizione all’essere fuori moda è una nostra prerogativa. Nostra e di tutto il nostro team di lavoro. Prima di essere dei registi, siamo degli spettatori. E da spettatori, prima di entrare in una trama vogliamo entrare in un’atmosfera, respirare un ossigeno. Noi volevamo far perdere il pubblico dentro i nostri luoghi, farli appartenere a questo villaggio a questi personaggi. Chiediamo allo spettatore di stare alle regole del racconto, di stringere con noi un patto di fiducia. Non vuol dire essere snob, ma nemmeno elemosinare qualcosa. Vogliamo un approccio attivo alla visione: lo chiediamo come spettatori e come autori”.

Leggi anche La recensione di Dostoevskij di Federico Gironi

Damiano è poi passato a raccontare come sono arrivati alla scelta di Filippo Timi come attore protagonista. “Per tutti i nostri film precedenti abbiamo sempre fatto provini, non abbiamo mai scelto gli attori a scatola chiusa”, ha spiegato. “I provini servono inoltre anche all’attore, che così ha modo di capire se il regista che ha di fronte è quello giusto per lui. Anche per Dostoevskij abbiamo fatti i provini, anche se in fondo forse sapevamo già che Enzo sarebbe stato lui, un attore in cui abbiamo sempre visto una malinconia che sentiamo simile. Il provino di Filippo è stato bellissimo, quando è uscito dalla stanza eravamo sicuri al 99% che avrebbe avuto la parte. Poi ci siamo affacciati alla finestra che dava sulla piazza sottostante, e lo abbiamo visto che abbracciava un albero: a quel punto il 99 è diventato il 100% di certezza”.

“A me non me ne fregava un cazzo del ruolo: volevo incontrarli per quello che avevano scritto”, dice con veemenza Filippo Timi. “Li volevo incontrare per quello che avevo letto nelle pagine che mi avevano spedito per il provino. Per frasi come come quella in cui descrivevano una scena in questo modo ‘’in cielo un temporale feroce come un litigio fra fratelli’. Ho subito pensato che, se ci mettevano così tanto amore e intelligenza per una descrizione, per qualcosa che poi nel film non ci sarà, io dovevo lavorare con loro. Perché loro scrivono qualcosa che io ho dentro, ma non vedo, e che se leggo scritto riesco a trovare. Frasi come ‘cammina come un fiore’: è la sensibilità che non sta solo nel cosa, ma nel come, che fa la differenza.Poi loro sono implacabili sul lavoro: arrivavano sul set due ore prima della convocazione per rivedere la scenografia, riscrivere le cose. E erano gli ultimi a andare via. Scena per scena mi sono affidato totalmente a loro. Il loro talento è tangibile, come quello di Maradona, che potevi riconoscere pure se di calcio non sai niente”.

“Ci siamo lasciati andare, come richiedevano il racconto e i personaggi”, conferma Carlotta Gamba, che in Dostoevskij è Ambra, figlia del personaggio di Timi, ragazza fragile e alla deriva, segnata da un trauma, in lotta con sé stessa per ricostruire un rapporto col padre. “La scrittura di Fabio e Damiano è la scrittura di qualcosa che non può essere che così: io, istintivamente, avrei detto esattamente quello che dice il personaggio. Ci siamo dimenticati di noi stessi, e forse di tutto, abbandonandoci alla scrittura, alla loro conoscenza della vita”.

“Enzo e Ambra sono due molto difficili, che abbiamo scritto in maniera meticolosa”, aggiunge Damiano D'Innocenzo. “Ma da parte nostra, quando arrivano davanti a te due interpreti come Filippo e Carlotta tutto quello che devi fare è accorgerti del loro talento: una cosa difficile tanto quanto averne. L’unico compito di uno scrittore è essere preciso e mantenere la promessa fatta all’inizio del racconto”.





Rispetto ai loro precedenti lavori, Damiano e Fabio D’Innocenzo hanno cambiato tutta la squadra tecnica che li aveva precedentemente accompagnati sul set. “Non perché non fossero grandissimi professionisti, o fossimo insoddisfatti di loro”, spiega Damiano”, “ma perché a forza di lavorare assieme si era persa quella sanissima paura che nasce sul set, e che perdi quando diventi amico e alleato di qualcuno e allora dai meno. Per noi era arrivato il momento di cambiare, anche di scoprire la pellicola, che non avevamo mai usato, assieme a un direttore della fotografia che non l’avesse mai usata come noi, per poterla esplorare, anche stravolgere”.

Ma cos’è la bellezza, per i fratelli D’Innocenzo, che raccontano un mondo dal quale la bellezza sembra bandita? “Essere curiosi e osservare tutto senza cadere nella trappola di giudizio è bello: è la mia idea di bellezza. Siamo già in una dittatura di pensieri in questo momento nel nostro paese, perché dovremmo farlo anche noi? Non ne sentiamo il bisogno. Il nostro cinema rispecchia come siamo davvero”, dice Fabio.

“Il gesto di cercare la bellezza è bellezza in sé”, aggiunge Damiano, che spiega anche la loro passione per raccontare gli ultimi della società. “Lo dico onestamente: l’unica voglia che abbiamo raccontato la storia di qualcuno che non era un ultimo, che era anzi un medio borghese, abbiamo sbagliato”, dice, facendo riferimento a America latina. “Quelle sono vite che non abbiamo conosciuto, e in cui non ci possiamo riconoscere”.

“Il nostro cinema rispecchia come siamo davvero”, aggiunge Fabio, consapevole di quello che questo può evocare nelle mente di chi vedrà questa serie, con la sincerità diretta e sconcertante, in qualche modo scandalosa, coi tempi che corrono, che ritroviamo e ritroverete nel racconto potentissimo di Dostoevskij.