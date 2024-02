Dostoevskij: Il poster ufficiale della serie Sky dei Fratelli D'Innocenzo

News Serie TV

La serie sarà presentata in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino e arriverà prossimamente al cinema.

Cresce l'attesa per Dostoevskij, la serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D'Innocenzo. In attesa dell'anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, Sky ha diffuso il poster ufficiale che vedete qui sotto. Dopo essere stata presentata nella sezione Berlinale Special, la serie arriverà prossimamente al cinema con Vision Distribution.

Dostoevskij: Di cosa parla la serie e chi sono i protagonisti

Dostoevskij, una produzione Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica, è un noir con protagonista Filippo Timi (I delitti del BarLume, Le otto montagne) nei panni di un tormentato poliziotto dal passato doloroso. Con lui nel cast ci sono anche Gabriel Montesi (Favolacce), Carlotta Gamba (America Latina) e Federico Vanni. La serie, un crime drama di 6 episodi, segue le indagini di un poliziotto dal passato guasto e dal futuro inevitabile, Enzo Vitello (Timi), sulla scia di sangue di uno spietato omicida seriale, soprannominato Dostoevskij per via delle lettere piene di dettagli macabri che lascia sulle scene del crimine. Ossessionato dalle parole del killer, Vitello arriva al punto di intraprendere una pericolosa indagine in solitaria, avvicinandosi sempre di più all'inquietante verità.

I D'Innocenzo alla Berlinale

Fabio e Damiano D'Innocenzo sono particolarmente legati alla Berlinale, visto che il loro esordio fu proprio a Berlino con La terra dell’abbastanza, presentato nella sezione Panorama del Festival nel 2018, per poi arrivare a vincere l'Orso d'Argento per la Sceneggiatura con la loro opera seconda, Favolacce, selezionata per il concorso del 2020. Qui sotto potete vedere il primo teaser trailer di Dostoevskij.