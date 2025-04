Dopo Suits, NBC vuole riportare in tv anche Royal Pains

News Serie TV

Il medical dramedy Royal Pains potrebbe tornare in tv con il suo protagonista Mark Feuerstein. Il revival in sviluppo a NBC.

Royal Pains potrebbe essere la prossima serie nata sotto il cielo azzurro di USA Network a tornare in tv. NBC, la stessa rete che dallo scorso febbraio sta mandando in onda Suits LA, spin-off del legal drama di successo Suits, ha avviato lo sviluppo di un revival del celebre medical dramedy, con Mark Feuerstein nuovamente nei panni di Hank Lawson, il personaggio interpretato nelle otto stagioni della serie originale, dal 2009 al 2016.

Royal Pains: I primi dettagli del revival

Il progetto è nelle mani del co-ideatore di Royal Pains Andrew Lenchewski, che scriverà la sceneggiatura e sarà il produttore della potenziale nuova serie insieme con Michael Rauch, uno dei suoi più stretti collaboratori nella stessa. Questa ha raccontato la storia di un ex medico di pronto soccorso che, trasferitosi negli Hamptons, inizia a lavorare privatamente per i suoi nuovi, ricchi e famosi vicini di casa. Il revival sarà ambientato diversi anni dopo il punto in cui avevamo lasciato Hank, ora alla ricerca di uno scopo nella vita e in procinto di intraprendere il suo "progetto più importante".

Secondo Deadline, per il momento non è previsto il ritorno di nessun altro membro del cast originale in aggiunta a Feuerstein. Con Suits e White Collar, anche della quale è in sviluppo un reboot, Royal Pains è stata una delle serie di maggior successo di USA Network. Queste ed altre, incluse Covert Affairs, Detective Monk, Duro a morire e Psych, hanno fatto parte della Blue Sky, un'era di grande splendore creativo e di successo di pubblico per la rete via cavo.