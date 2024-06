Il reboot di White Collar ufficialmente in sviluppo: Chi tornerà?

News Serie TV

Lo ha confermato l'ideatore Jeff Eastin a un evento: "Faremo un reboot. Sto scrivendo la sceneggiatura".

Il successo di Suits sulle piattaforme streaming ha incoraggiato il suo ideatore Aaron Korsh a riprendere in mano la storia del legal drama per portarla in una direzione tutta nuova con uno spin-off per NBC. Ora potrebbe succedere anche a White Collar, un'altra serie nata e prosperata sotto il cielo azzurro di USA Network. La rinnovata popolarità del procedurale, dieci anni dopo la sua conclusione, grazie allo streaming, sta facendo la differenza nella a-lungo-rumoreggiata iniziativa di rilancio. Lo confermano le parole del creatore Jeff Eastin a un evento di Variety.

Il revival di White Collar: I primi dettagli

"Faremo un reboot. Sto scrivendo la sceneggiatura", ha detto Eastin a un panel al quale erano presenti anche i protagonisti Matt Bomer, Tim DeKay e Tiffany Thiessen. Bomer, per sei stagioni nei panni di Neal Caffrey, un affascinante ed elegante mago della truffa che collabora con l'FBI, da tempo sulle sue tracce, per sventare e risolvere crimini che coinvolgono opere d'arte in cambio della sua libertà, ha confermato il proprio coinvolgimento, dicendo "Ci sono!", seguito a ruota dai colleghi. "È una sceneggiatura straordinaria e risponde a tutte le domande che ci si potrebbe porre guardando la serie", ha aggiunto DeKay. "E introdurrebbe lo show anche a coloro che non l'hanno visto".

Il reboot, hanno fatto sapere i presenti, terrà conto anche di Mozzie, l'amato personaggio interpretato da Willie Garson, morto nel 2021 a causa di un cancro. "Onora anche Willie in modo profondo", ha confermato DeKay. "Con tanto tatto e tanto cuore", ha aggiunto Thiessen. "Ho detto a Jeff, dopo averlo finito, che ero letteralmente così emozionata, con le lacrime agli occhi, per una buona ragione. Hai catturato la suspense, il brivido, i personaggi e l'amore in quel reboot".

Sembra che la nuova serie sia destinata a Hulu, essendo ora la proprietà di White Collar in mano alla Disney, ma è tutto da confermare. Eastin non ha fornito dettagli sulla trama, ma ha detto di aver lasciato intenzionalmente le cose indefinite quando ha scritto il finale della serie nel 2014 per tenere la porta aperta a un riavvio. Possibilità diventata più concreta nell'ultimo anno quando la serie ha iniziato a prosperare su Netflix. "Se si arriva al finale, con Neal che cammina per Parigi, quello è sempre stato il piano", ha detto. "Ho sempre voluto lasciato aperto e, con il passare degli anni, sembrava sempre più una speranza lontana. Ma bisogna dire grazie a Suits per aver avviato questa tendenza dello streaming. Stavano andando alla grande e hanno convinto le persone a guardare White Collar, ora su Netflix. Sta andando davvero, davvero bene. Così, è stato come 'Ehi, facciamone un'altra'".