Dopo Sex and the City e Emily in Paris, Darren Star porta in tv Climbing in Heels

Basata sul romanzo di Elaine Goldsmith-Thomas, la serie viene descritta da Darren Star come "il figlio illegittimo audace e osé di Mad Men e Sex and the City".

Una nuova serie tv di Darren Star potrebbe arrivare presto sugli schermi. L'ideatore di Sex and the City e Emily in Paris, due grandi successi della tv degli ultimi 25 anni, sta lavorando con Elaine Goldsmith-Thomas allo sviluppo di un adattamento del romanzo di prossima uscita scritto da quest'ultima Climbing in Heels. Si tratta del primo progetto di alto profilo nato dall'accordo pluriennale firmato da Star con Universal Television a marzo.

Climbing in Heels: La trama della nuova serie tv di Darren Star

Non ancora presentata agli acquirenti (e immaginiamo che non rimarrà sulla piazza a lungo), Climbing in Heels segue l'ascesa di cinque ambiziose segretarie che navigano nello sfarzoso mondo della Hollywood degli anni '80. Il romanzo della Goldsmith-Thomas, atteso nelle librerie per il prossimo aprile, offre uno sguardo sul mondo degli uomini e sulle donne che volevano un posto al tavolo dove avrebbero dovuto servire e che finiranno col diventare simili ai mostri per cui lavoravano.

Sebbene racconti una storia di fantasia, il romanzo ricorda l'ascesa di Elaine Goldsmith-Thomas a Hollywood presso la William Morris Agency, dove divenne una potente agente che rappresentava Julia Roberts, Jennifer Lopez, Madonna, Susan Sarandon, Tim Robbins, Spike Lee, Nicholas Cage e molti altri. In passato vicepresidente senior sia della William Morris Agency che dell'International Creative Management, nel 2000 Goldsmith-Thomas ha fondato una propria casa di produzione e da allora ha lavorato come sceneggiatrice e produttrice di film e serie tv, tra cui Un amore a 5 stelle, Le ragazze di Wall Street, The Fosters e lo spin-off Good Trouble.

"Sono entusiasta di collaborare con Elaine Goldsmith-Thomas per portare sullo schermo Climbing in Heels - il suo avvincente resoconto immaginario di Hollywood negli anni '80 attraverso un obiettivo femminile" ha commentato Star, che co-scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con Goldsmith-Thomas. "È il figlio illegittimo audace e osé di Mad Men e Sex and the City. Non vedo l'ora che il pubblico di tutto il mondo incontri questo indomito gruppo di personaggi femminili che hanno infranto tutte le regole per crearne di proprie". Goldsmith-Thomas ha aggiunto: "Sono felice di collaborare con Darren Star e Universal Television per dare vita a queste donne complicate ed eccentriche che si rifiutano di essere messe da parte o messe a tacere".