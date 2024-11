Emma Roberts adatta One Fifth Avenue, romanzo dell'autrice di Sex and the City

News Serie TV

L'amato romanzo di Candace Bushnell racconta la storia di un lussuoso palazzo di Manhattan e della corsa di un gruppo di donne diverse per accaparrarsi un appartamento tornato da poco disponibile.

Dopo il successo di Tell Me Lies, Emma Roberts e la sua casa di produzione, Belletrist Productions, si sono rimesse al lavoro per portare in tv la storia di un altro romanzo guidato da personaggi femminili. L'attrice e produttrice sta collaborando con Marci Klein (30 Rock, Saturday Night Live) allo sviluppo di One Fifth, serie basata su One Fifth Avenue di Candace Bushnell, l'autrice statunitense che deve la sua popolarità al libro Sex and the City e alla serie ad esso ispirata.

One Fifth Avenue: La trama del romanzo di Candace Bushnell

Pubblicato nel 2008, One Fifth Avenue racconta la storia dell'omonimo palazzo Art Déco che svetta su uno dei quartieri più antichi e storicamente alla moda di Manhattan, il tipo di edificio in cui abita chi conta davvero e chi vuole unirsi deve guadagnarselo, in un modo o nell'altro. Quando l'inquilina più anziana muore e il suo appartamento all'attico viene messo in vendita, sono in molti a cercare di accaparrarselo - dall'elegante e ricchissima moglie di un magnate finanziario a un'attrice dal carattere ribelle tornata da poco da Los Angeles, dall'autrice della rubrica di pettegolezzi più temuta in città a una giovane che sogna di diventare la nuova Carrie Bradshaw. Sotto le volte di questo celebre palazzo, i sogni di chi ambisce a gloria e celebrità si intrecciano tra sesso, soldi e potere.

Roberts, che ne sarà la produttrice esecutiva con Klein e Karah Preiss, potrebbe interpretare uno dei ruoli principali. In un comunicato, i tre hanno dichiarato: "Candace Bushnell è una forza culturale da non sottovalutare. È creativamente responsabile delle serie tv e dei personaggi più influenti degli ultimi 25 anni e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con lei su quella che sappiamo sarà la prossima grande serie drammatica sulla società newyorchese e tutte le sue follie". Bushnell ha aggiunto: "Sono così emozionata di lavorare con Marci Klein, Emma Roberts e Karah Preiss per portare il mio romanzo preferito sul piccolo schermo. One Fifth Avenue è uno sguardo contemporaneo al mondo altalenante del settore immobiliare di lusso, dei miliardari della tecnologia, della vecchia guardia, dei nuovi arrivati, degli aspiranti e delle api operose nella nostra moderna Gilded Age. Non vediamo l'ora di iniziare a costruire il mondo di uno degli edifici più iconici di Manhattan, il One Fifth Avenue".