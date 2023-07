Dominic Fike quasi licenziato da Euphoria per l'uso di droghe

News Serie TV

L'attore e cantante si confessa in un'intervista: spesso ero fatto durante le riprese.

L'attore e cantante Dominic Fike, uno dei volti della serie di successo di HBO Euphoria, ha rivelato in un'intervista con Apple Music di essere stato a un passo dal perdere il ruolo di Elliot, un nuovo amico di Rue negli episodi della seconda stagione, a causa della tossicodipendenza. Si è salvato anche grazie all'aiuto di Sam Levinson, l'ideatore, sceneggiatore e regista del teen drama, che ha compiuto azioni concrete affinché tornasse sobrio. Cosa non facile in una serie come Euphoria.

Euphoria: Dominic Fike racconta perché è stato quasi licenziato

"Ero un tossicodipendente, ed entrare in una serie che affronta principalmente il tema della droga lo ha reso molto difficile" ha detto Fike, aggiungendo che Sam Levinson è arrivato a procurargli un professionista che lo aiutasse a rimanere sobrio, "qualcuno che fosse sempre lì". Ma non ha funzionato.

L'attore ha confessato che il più delle volte, durante le riprese, era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e che alcune delle scene in cui era fatto sono persino andate in onda. "Sono stato redarguito per questo", ha aggiunto. "Sono stato quasi licenziato dallo show. Mi hanno preso da parte e mi hanno detto: 'Non puoi farlo'".

Guardando avanti alla terza stagione, che non dovrebbe arrivare in tv prima del 2025 a causa dei ritardi causati dagli altri impegni di Levinson e dallo sciopero degli sceneggiatori statunitensi, Fike è fiducioso che sarà "fantastico" riunirsi con i colleghi, spiegando che ha "un rapporto migliore con tutti ora". O meglio, "quasi tutti", riferendosi probabilmente a Hunter Schafer (Jules nella serie), con cui ha rotto da poco dopo una relazione di un anno e mezzo. "Penso che andrà bene. Siamo tutti adulti. Più o meno. Ci sto provando", ha concluso.