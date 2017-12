Doctor Who: Peter Capaldi scrive a un fan di 9 anni preoccupato per il suo addio

Ormai è un dato di fatto: Peter Capaldi non è più il protagonista di Doctor Who. Lo scorso Natale, il suo Dottore si è rigenerato dopo tre stagioni di avventure nel tempo e nello spazio, assumendo le sembianze dell'attrice Jodie Whittaker, la prima donna a vestire i panni del Signore del Tempo. Una svolta dal punto di vista narrativo entusiasmante, che non tutti però hanno accolto di buon grado. Come Daniel McGilloway, un fan di 9 anni di Strabane, nell'Irlanda del Nord, il quale ha scritto a Capaldi per esporgli il suo shock e la sua preoccupazione all'idea di perdere Dodici, vedendosi poi recapitare una lettera di rassicurazioni dal suo idolo in persone, come mostrato dal padre su Twitter.

"Caro David, spero tu stia passando un felice Natale. Natale è sempre molto divertente. Beh, non sempre. Non ogni singolo secondo. Rigenerarsi non è del tutto divertente. E solitamente succede a Natale. Ma sai cosa? Sebbene possa essere un po' uno schifo (come una brutta influenza), si è sempre, sempre rivelato una buona cosa per il Dr. Who", ha scritto l'attore. "Il nuovo Dottore diventa sempre il tuo preferito e quello che è andato via... beh, non se ne va per davvero, è sempre lì, da qualche parte nel tempo e nello spazio, e se penserai a lui abbastanza intensamente lo vedrai, e lui vedrà te. È come se il Dottore dicesse, 'Tutto finisce ed è sempre triste. Ma tutto ricomincia, e questa è sempre una gioia. Sii felice'. Così, ti auguro uno splendido Natale, un felice anno nuovo e una vita meravigliosa - sono sicuro lo farai. Ti auguro il meglio, Peter Capaldi, Dottore?".

Dopo lo speciale natalizio in onda lo scorso lunedì, episodio che in Italia vedremo probabilmente solo alla fine del prossimo anno, Doctor Who e la sua nuova protagonista torneranno su BBC il prossimo autunno con l'undicesima stagione. In Italia, il debutto della decima inedita è atteso invece per domenica 31 dicembre alle ore 16:00 su Rai4.