Doctor Who: In un video il debutto del nuovo Dottore, Jodie Whittaker

È andato in onda lo scorso Natale in Gran Bretagna l'episodio speciale di Doctor Who che ha visto il Dottore interpretato da Peter Capaldi congedarsi dal pubblico dopo tre stagioni di avventure e rigenerarsi in una nuova forma, quella di Jodie Whittaker, la prima attrice a vestire i panni dell'iconico personaggio della serie di fantascienza. In Italia l'episodio non arriverà in tv prima di un anno, probabilmente, ma siamo in grado di mostravi attraverso una lunga clip condivisa dalla britannica BBC l'esatto istante in cui Dodici è diventato Tredici, ritrovandosi immediatamente nei guai.

Quello di Capaldi non è stato l'unico addio in Doctor Who. Dall'undicesima stagione, attesa per l'autunno del 2018, Chris Chibnall (Broadchurch) prenderà il posto di Steven Moffat come nuovo showrunner della serie, mentre il personaggio della Whittaker non avrà al suo fianco l'ultima Compagna del Dottore, Bill (Pearl Mackie), ma un nuovo gruppo di personaggi interpretati da Bradley Walsh (Law & Order: UK), Tosin Cole (Star Wars: Il risveglio della Forza) e Mandip Gill.