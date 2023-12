Doctor Who: Nel trailer del prossimo speciale David Tennant passa il testimone a Ncuti Gatwa

News Serie TV

Il 9 dicembre arriva su Disney+ il terzo speciale per il 60° anniversario della serie mentre il 25 dicembre è il momento dello speciale natalizio intitolato The Church on Ruby Road.

"È il momento", dice il quattordicesimo Dottore di Doctor Who interpretato da David Tennant nel trailer di The Giggle, il terzo e ultimo speciale che arriverà su Disney+ il prossimo 9 dicembre e chiuderà i festeggiamenti per il 60° anniversario della serie di fantascienza. In quell'occasione assisteremo a una nuova rigenerazione del Dottore che, a partire dallo speciale natalizio, avrà il volto della star di Sex Education Ncuti Gatwa. Guardatelo qui sotto nel trailer e nelle nuove foto insieme a Millie Gibson che interpreterà la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

The Giggle: Nel terzo speciale una nuova rigenerazione del Dottore

Come si capisce dal trailer, alla fine dello speciale intitolato The Giggle vedremo il Dottore rigenerarsi. Sarà un colpo al cuore per gli affezionati a David Tennant che, dopo aver già vestito i panni del decimo Signore del Tempo, è tornato insieme a Catherine Tate per questi tre speciali per celebrare i 60 anni della serie. Nella clip lo vediamo alle prese con il suo avversario più temibile, vale a dire il Giocattolaio interpretato da un inquietante Neil Patrick Harris che gli sottopone un gioco finale che ha tutta l'aria di essere pericoloso. Non sappiamo, però, esattamente cosa porterà il Dottore a una nuova rigenerazione. Forse un nuovo sacrificio per salvare una persona? O addirittura per salvare l'umanità?

La trama dello speciale natalizio

Lo speciale natalizio, che sarà disponibile su Disney+ proprio il 25 dicembre, servirà a introdurre il quindicesimo Dottore interpretato da Gatwa. Lo vedremo in azione per la prima volta insieme a Ruby Sunday in questo episodio che si intitola The Church on Ruby Road e da cui sono tratte le foto che vedete qui sotto. Stando alla sinossi ufficiale diffusa da BBC, l'episodio "vede il Dottore faccia a faccia con i mitici e misteriosi goblin mentre la sua vita si scontra con Ruby Sunday". "Si sa poco di Ruby Sunday perché è stata abbandonata la vigilia di Natale da bambina - continua la sinossi - e ora che vive con la mamma, Carla, e la nonna, Cherry, il suo mondo sta per essere sconvolto quando incontra il Dottore e i due partono per la loro prima avventura insieme".

Il cast include anche Davina McCall nel ruolo di se stessa, Michelle Greenidge nel ruolo della mamma di Ruby, Carla, Angela Wynter nel ruolo della nonna di Ruby, Cherry, e Anita Dobson nel ruolo della signora Flood.