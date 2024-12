Doctor Who: Ncuti Gatwa e Nicola Coughlan contro un dinosauro nel trailer ufficiale del nuovo speciale natalizio

News Serie TV

L'episodio speciale della serie sci-fi, come di consueto, uscirà il 25 dicembre e sarà in streaming su Disney+.

Un'avventura molto particolare, che arriva fino all'epoca preistorica, attende Ncuti Gatwa e la star di Bridgerton Nicola Coughlan nel nuovo speciale natalizio di Doctor Who. Disney+ , dove lo speciale sarà disponibile il prossimo 25 dicembre (verosimilmente anche in Italia, ma aspettiamo la conferma), ha diffuso il trailer ufficiale che vedete qui sotto.



Speciale Natale 2024: Speciale Natale 2024 - Il Trailer Ufficiale - HD

Joy to the World: La trama dello speciale natalizio di Doctor Who

Nello speciale di quest'anno il Dottore interpretato da Ncuti Gatwa è affiancato da una nuova particolare compagna di viaggio, la Joy che dà il titolo all'episodio. La interpreta Nicola Coughlan, attrice che abbiamo conosciuto soprattutto per il ruolo di Penelope di Bridgerton. Joy è una donna molto determinata la cui vita cambia per sempre quando incontra il Dottore. "Quando Joy fa il check-in in un hotel di Londra nel 2024", recita la sinossi ufficiale, "apre una porta segreta per il Time Hotel, scoprendo pericoli, dinosauri e naturalmente incontrando il Dottore. Ma un piano mortale sta per mettere in pericolo Terra, giusto in tempo per Natale".

Si tratta del secondo speciale natalizio in cui appare Ncuti Gatwa dopo quello dello scorso anno, intitolato The Church on Ruby Road, che aveva rivelato la storia della compagna del Dottore Ruby Sunday (Millie Gibson), una ragazza abbandonata da neonata sulla soglia di una chiesa la vigilia di Natale del 2004.

Il cast

Il cast di Joy to the World, scritto dall'ex showrunner di Doctor Who Steven Moffat, include anche Steph de Whalley (Cyber ​​Bride) nel ruolo di Anita, Jonathan Aris (Avenue 5) nel ruolo di Melnak, Joel Fry (Our Flag Means Death) nel ruolo di Trev, Peter Benedict (Dark) nel ruolo di Basil, Julia Watson (Casualty) nella parte di Hilda e Niamh Marie Smith che sarà Sylvia.