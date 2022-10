Doctor Who mostra il nuovo Dottore Ncuti Gatwa e un ritorno (quasi) a sorpresa in un nuovo teaser

News Serie TV

La popolare serie di fantascienza tornerà nel 2023 con tre nuovi speciali in vista del 60° anniversario.

Il momento tanto atteso, alla fine, è arrivato. Nel terzo e ultimo speciale dell'anno di Doctor Who, intitolato The Power of the Doctor e andato in onda ieri 23 ottobre nel Regno Unito, abbiamo assistito alla rigenerazione del Dottore. Ma gli spettatori, alla fine dell'episodio, si sono prima ritrovati davanti a una piacevole sorpresa e poi hanno potuto immaginare cosa li attende nel 2023 guardando il primo teaser in cui si vede il nuovo Dottore interpretato dalla star di Sex Education Ncuti Gatwa. Se non volete anticipazioni e non volete rovinarvi il colpo di scena, non proseguite con la lettura in quanto seguiranno SPOILER.

Doctor Who: Cosa è successo nel finale dello speciale The Power of the Doctor (SPOILER)

In The Power of the Doctor il tredicesimo dottore interpretato da Jodie Whittaker ha affrontato alcuni dei nemici storici del Signore del Tempo, dai Dalek, ai Cybermen al suo acerrimo nemico, il Maestro. Tutti sapevamo che alla fine dello speciale il Dottore si sarebbe rigenerato e avrebbe assunto una nuova forma entrando nei panni di Ncuti Gatwa. Solo che, terminato il processo di rigenerazione, gli spettatori non hanno visto Gatwa bensì nientemeno che David Tennant, noto per essere stato il decimo Dottore e tornato, ora, anche come quattordicesimo. Cosa dobbiamo aspettarci, a questo punto?

Il ritorno di David Tennant e le anticipazioni degli speciali

Nel primo teaser trailer che dà appuntamento con Doctor Who nel 2023, vediamo Tennant dire disorientato: "Non so più chi sono". E, allo stesso tempo, per la prima volta troviamo Ncuti Gatwa il quale giustamente si chiede cosa stia succedendo. La serie cult tornerà il prossimo anno con altri tre speciali celebrativi che serviranno a festeggiare il 60° anniversario dello show. Sapevamo già, dalla notizie precedenti, che David Tennant sarebbe tornato in questi speciali insieme a Donna Noble, l'interprete di Catherine Tate. Ma nessuno poteva immaginare di rivederlo già nel finale di The Power of the Doctor e, soprattutto, che fosse lui la nuova/vecchia rigenerazione del Dottore.

Tennant ha interpretato il decimo Dottore per tre stagioni e nove speciali tra il 2005 e il 2010. L'ultima volta che lo avevamo visto, lui e Donna (Tate) si erano separati dopo che lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita. Aveva così lasciato la sua famiglia con un avvertimento: se mai ricorderà qualcosa dei loro viaggi insieme, morirà. L'attore aveva già ripreso il ruolo nel 2013 in occasione del 50° anniversario dello show, collaborando con l'allora Dottore Matt Smith. Secondo un sondaggio condotto nel 2020 tra i fan della serie da Radio Times, Tennant sarebbe il miglior Dottore di sempre.

Le dichiarazioni dello showrunner

Il nuovo/vecchio showrunner Russell T Davies, tramite un comunicato, ha commentato: "Se avete pensato che l'apparizione di David Tennant fosse uno shock, sappiate che abbiamo molte altre sorprese in arrivo! Il percorso che ci porterà al quindicesimo dottore di Ncuti è carico di mistero, orrore, robot, pupazzi, pericolo e divertimento! E come si collega al ritorno della meravigliosa Donna Noble? Come, cosa, perché? Ti diamo un anno per pensarci su, e poi si scatenerà l'inferno!". Vi ricordiamo che in Italia, purtroppo, sia la stagione 13 che gli speciali più recenti di Doctor Who sono ancora inediti per problemi di diritti.