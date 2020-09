Doctor Who: È David Tennant il miglior Dottore, secondo i fan della serie

News Serie TV

Per l'attore che ha interpretato il decimo Signore del Tempo una vittoria di misura.

Nonostante siano passati dieci anni da quando ha posato il cacciavite sonico, David Tennant è ancora nei cuori dei telespettatori di Doctor Who. Lo rivela un sondaggio di Radio Times, il quale ha chiesto ai fan della longeva serie di fantascienza britannica di scegliere il loro Signore del Tempo preferito, premiando appunto Tennant e il suo Dieci.

Doctor Who: I Dottori preferiti dai fan

Il decimo a interpretare il Dottore da quando Doctor Who ha fatto il suo debutto nel lontano 1963, e il secondo ad attraversare le porte del TARDIS dopo che la serie è stata riavviata nel 2005, Tennant ne è stato il protagonista tra la seconda e la quarta stagione, fino al 2010, quando ha ceduto il testimone a Matt Smith dopo averlo raccolto da Christopher Eccleston. Da allora, il Dottore si è rigenerato altre due volte, prendendo prima il volto di Peter Capaldi e negli ultimi anni di Jodie Whittaker, la prima donna a interpretare il ruolo.

Va detto che Tennant ha vinto di misura. Se in 10,518 hanno votato per lui, altri 10,423 hanno scelto il tredicesimo Dottore della Whittaker. Il terzo posto è andato invece a Capaldi, seguito in quest'ordine da Smith, Tom Baker (quarto), William Hartnell (primo), Paul McGann (ottavo) ed Eccleston. Peter Davison (quinto), che è il suocero di Tennant, si è posizionato invece al tredicesimo e ultimo posto.

"Oltre un decennio dopo essersi lasciato il TARDIS alle spalle e dopo che sono stati espressi quasi 50,000 voti, è chiaro che David Tennant è ancora il preferito dai fan di Doctor Who", ha commentato Huw Fullerton, redattore della sezione sci-fi e fantasy di RadioTimes.com. Dopo aver ripreso il ruolo nel 2013, nell'episodio commemorativo per il 50° anniversario della serie, Il giorno del Dottore, Tennant è tornato di recente a interpretare Dieci in una audioserie di Big Finish.