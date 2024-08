Doctor Who: Lo spin-off The War Between the Land and Sea mostra il suo cast in una foto

News Serie TV

La nuova serie riporta sugli schermi diversi personaggi di Doctor Who e ne introduce di nuovi.

Annunciata all'ultimo Comic-Con di San Diego, The War Between the Land and Sea, nuovo spin-off della celebre serie di fantascienza Doctor Who, si mostra in una foto che ritrae il suo cast al completo (in alto), formato da Russell Tovey (Quantico), Gugu Mbatha-Raw (Loki) e dai veterani del franchise Jemma Redgrave (nuovamente nei panni di Kate Lethbridge-Stewart), Alexander Devrient (Christofer Ibrahim), Ruth Madeley (Shirley-Anne Bingham) e Colin McFarlane (Austin Pierce).

The War Between the Land: La trama dello spin-off

Creata dal demiurgo del franchise e showrunner di Doctor Who Russell T Davies, da lui scritta con Pete McTighe (A Discovery of Witches) e lunga 5 episodi che in Italia potremo vedere in streaming su Disney+, The War Between the Land and the Sea racconta della crisi internazionale che si innesca quando una specie antica e temibile emerge dall'oceano, rivelandosi in modo drammatico all'umanità. Con l'intera popolazione a rischio, l'Unified Intelligence Taskforce (UNIT) entra in azione mentre la terra e il mare dichiarano guerra.

La specie in questione risponde al nome di Diavoli del Mare, la cui prima apparizione in Doctor Who risale al lontano 1972. Una razza che vive negli abissi, i Diavoli del Mare si rendono conto dello stato degli oceani in cui li abbiamo messi. "Abbiamo distrutto il luogo, ed è guerra, guerra su scala epica", ha anticipato Davies.

Anche per Mbatha-Raw non sarà la prima volta nel franchise, avendo recitato in quattro episodi di Doctor Who nel 2007. Tuttavia, non riprenderà il ruolo di Tish Jones, la sorella di Martha, ma interpreterà un personaggio tutto nuovo. Lo stesso vale per Tovey, apparso nei panni di Alonso Frame in un paio di speciali natalizi tra il 2007 e il 2010. "Non ha a che fare con il guardiamarina Frame che fa squadra con Tish Jones", ha confermato Davis.