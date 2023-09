Doctor Who: Il trailer ufficiale degli speciali per il 60° anniversario

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà a novembre con tre nuovi episodi. Nel cast David Tennant e Catherine Tate di nuovo nei panni del Dottore e di Donna.

Questo novembre, Doctor Who celebrerà se stessa in occasione del suo 60° anniversario. Lo farà con un trittico di episodi speciali che riporterà David Tennant nei panni del Decimo Dottore, vedrà la star di How I Met Your Mother Neil Patrick Harris interpretare "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato" e quella di Sex Education Ncuti Gatwa raccogliere il testimone come nuova incarnazione del Signore del Tempo. Il trailer ufficiale rilasciato da BBC ce li mostra tutti e tre, insieme con l'altra ritornata Catherine Tate, interprete della Compagna del Dottore Donna Noble.

Doctor Who: Gli speciali per il 60° anniversario

Intitolati The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle, i tre episodi speciali riuniscono il Dottore e Donna dopo che lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita, con l'avvertimento che, se mai avesse ricordato qualcosa dei loro viaggi insieme, sarebbe morta. Ed è propio quello che sta per succedere. La vita di Donna è di nuovo in pericolo mentre lei inizia a ricostruire il suo passato. Così, Dieci riappare come Quattordicesimo Dottore per accompagnare Donna in un viaggio fatto di violenza, cattivi ed esplosioni per scongiurare il suo destino.

Uno di quei cattivi, il più pericoloso di tutti, è il Giocattolaio (Toymaker nella versione originale) di Harris, un nemico visto l'ultima volta nella serie nel 1966. Il trailer mostra inoltre Beep the Meep, un adorabile extra-terrestre apparso finora solo nei fumetti Marvel basati sulla longeva serie di fantascienza, così come la veterana del franchise Jemma Redgrave nei panni di Kate Lethbridge-Stewart, la leader dell'UNIT, un'organizzazione impegnata a proteggere la Terra da minacce fuori dal comune. Nel frattempo, Yasmin Finney (Heartstopper) dà il volto a Rose, la figlia di Donna.

"Questo è solo l'inizio, mentre la febbre comincia a scottare", ha dichiarato lo showrunner Russell T Davies in un comunicato. "Ci stiamo dirigendo verso un novembre pieno di sorprese su Doctor Who, sia per i fan che per i nuovi spettatori. Rimanete sintonizzati!". Una riguarda senz'altro l'arrivo del Quindicesimo Dottore di Gatwa. Come il pubblico infatti ricorderà, l'ultimo episodio andato in onda lo scorso ottobre (di fatto il terzo e ultimo di altri tre speciali) si era concluso in modo sorprendente: la prevista uscita di scena di Jodie Whittaker con la rigenerazione del suo Tredicesimo Dottore si era risolta con una nuova incarnazione fisicamente simile alla decima.