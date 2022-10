Doctor Who: Il trailer e la data di The Power of the Doctor, lo speciale in cui diremo addio a Jodie Whittaker

News Serie TV

L'ultima avventura del tredicesimo Dottore - che dovrà combattere con alcuni dei suoi storici nemici - arriva il 23 ottobre su BBC.

Guardando il nuovo trailer dello speciale di Doctor Who intitolato The Power of the Doctor appena rilasciato da BBC ne siamo certi: non siamo pronti a dire addio a Jodie Whittaker che ha interpretato con garbo e tenacia il tredicesimo Dottore in tre stagioni e cinque speciali, a partire dal 2017. Nello svelare il nuovo promo, che vedete qui in basso, BBC ha annunciato anche la data di uscita dell'episodio, il prossimo 23 ottobre.





Doctor Who: La trama di The Power of the Doctor

Lo speciale segnerà una nuova rigenerazione e introdurrà il quattordicesimo Dottore (interpretato dall'attore di Sex Education Ncuti Gatwa) non prima di uno scontro all'ultimo sangue tra il tredicesimo Dottore e alcuni dei nemici più cattivi di sempre. La clip anticipa il ritorno dei temuti Dalek oltre che del Maestro interpretato da Sacha Dhawan. Ad accompagnare il Dottore di Jodie Whittaker nel suo ultimo viaggio ci saranno alcuni degli amici di sempre, vecchi e nuovi, tra cui Yaz (Mandip Gill) e Ace (Sophie Aldred). Di seguito la sinossi ufficiale dello speciale diffusa da BBC:

"In questo lungometraggio speciale per celebrare la sua ultima avventura, il tredicesimo dottore di Jodie Whittaker deve combattere per la sua stessa esistenza contro i suoi nemici più letali: i Dalek, i Cybermen e il suo acerrimo nemico, il Maestro. Chi sta attaccando un treno in corsa ai margini di una galassia lontana? Perché i sismologi stanno scomparendo dalla Terra del 21° secolo? Chi sta deturpando alcuni dei dipinti più iconici della storia? Perché un Dalek sta cercando di entrare in contatto con il Dottore? E che presa ha Rasputin sullo zar Nicola nella Russia del 1916? Il Dottore deve affrontare molteplici minacce... e una battaglia all'ultimo sangue".

Quando arriva il nuovo Dottore? Tutte le anticipazioni

Whittaker ha girato la sua parte della scena in cui il suo Dottore si rigenererà nella versione di Gatwa già diversi mesi fa. "È stato il giorno più emozionante di sempre sul set per me", aveva confidato l'attrice a EW . "È una sensazione davvero bizzarra, perché è il momento migliore che abbia mai vissuto in un lavoro, e ho deciso di lasciarlo, quindi è una cosa davvero strana da fare a te stesso. Tipo, 'Perché l'hai fatto?'. Ma sembrava giusto così", aveva aggiunto. Intanto a partire dalla stagione 14 - con Russel T Davies, che riprenderà il testimone di showrunner da Chris Chibnall - conosceremo il quattordicesimo Signore del Tempo. Ma c'è in cantiere anche uno speciale per i 60 anni della serie dove ritroveremo due volti storici del passato, David Tennant e Catherine Tate, e conosceremo un nuovo temibile cattivo descritto come "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato" e interpretato da Neil Patrick Harris.