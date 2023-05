Doctor Who: Il nuovo trailer con David Tennant e i titoli degli speciali per il 60° anniversario

News Serie TV

La serie di fantascienza britannica tornerà a novembre 2023 con tre episodi speciali e David Tennant nuovamente nei panni del Dottore: ecco tutte le anticipazioni.

Durante le pause pubblicitarie dell'Eurovision Song Contest, BBC ha deliziato i fan di Doctor Who trasmettendo tre brevi teaser che includevano alcuni indizi sui titoli dei tre speciali della serie di fantascienza che arriveranno a novembre, per festeggiare i 60 anni del Dottore. Alla fine i titoli dei tre episodi, della durata di un'ora ciascuno, sono stati rivelati con un entusiasmante nuovo trailer, che vedete qui sotto.

Doctor Who: Tre episodi speciali prima della stagione 14

Nei tre episodi speciali ritroveremo il Signore del Tempo più amato, interpretato nuovamente da David Tennant. Quest'ultimo è stato il decimo Dottore per tre stagioni e nove speciali tra il 2005 e il 2010 e ora sarà anche il quattoridicesimo, affiancato di nuovo da Catherine Tate, l'interprete della compagna del Dottore Donna Noble. L'ultima volta che lo avevamo visto, lui e Donna (Tate) si erano separati dopo che lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita. Aveva così lasciato la sua famiglia con un avvertimento: se mai ricorderà qualcosa dei loro viaggi insieme, morirà. Nel trailer la vediamo decisamente spaventata e ignara dei pericoli che la attenderanno.

I tre episodi speciali si intitoleranno The Star Beast, Wild Blue Yonder e The Giggle. "I titoli sono solo l'inizio della più grande avventura del Dottore. L'autunno sta arrivando, con tre ore di pericolo, Donna e un disastro che sta per scatenarsi!", ha dichiarato lo showrunner Russell T Davies. In Italia i nuovi episodi arriveranno presumibilmente su Disney+, visto che la piattaforma streaming di Disney sarà la casa esclusiva delle nuove stagioni di Doctor Who al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda.

I nuovi ingressi nel cast

Il nuovo trailer mostra anche due interessanti new entry nel cast: il poliedrico Neil Patrick Harris nei panni di un cattivo descritto come "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato" (probabilmente una moderna incarnazione del Celestial Toymaker, un vecchio nemico interpretato per la prima volta da Michael Gough nel 1966) e la star di Heartstopper Yasmin Finney nei panni di un personaggio di nome Rose.

Solo successivamente, nella stagione 14 Ncuti Gatwa e Millie Gibson interpreteranno rispettivamente il quindicesimo Dottore e la compagna del viaggiatore nel tempo, Ruby Sunday. Solo qualche giorno fa, BBC ha diffuso alcune foto della nuova stagione di Doctor Who in cui li vediamo sfoggiare dei bellissimi abiti in stile Regency.