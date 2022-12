Doctor Who: David Tennant nel primo teaser trailer dello speciale per i 60 anni del Dottore

News Serie TV

La serie di fantascienza britannica tornerà a novembre 2023, in occasione del sessantesimo anniversario, con tre nuovi episodi in cui rivedremo diverse vecchie conoscenze.

Il prossimo viaggio del Dottore di Doctor Who sarà pieno di imprevisti e decisamente scoppiettante. Nel primo teaser trailer dello speciale per i 60 anni dell'iconica serie di fantascienza, che sarà composto da tre episodi e arriverà a novembre 2023 (in Italia presumibilmente su Disney+), ritroviamo il Signore del Tempo più amato interpretato da David Tennant. Insieme a lui, la sua storica compagna Donna Noble (Catherine Tate) e un nuovo terribile cattivo impersonato dal poliedrico Neil Patrick Harris. Non mancano, naturalmente, mostri inquietanti e colpi di scena che sfidano ogni legge della fisica. Date un'occhiata voi stessi.

Doctor Who: Tre episodi speciali prima della stagione 14

I tre episodi speciali vedranno come protagonisti Tennant e Tate, che torneranno nei panni dei loro personaggi. Tennant ha interpretato il decimo Dottore per tre stagioni e nove speciali tra il 2005 e il 2010. L'ultima volta che lo avevamo visto, lui e Donna (Tate) si erano separati dopo che lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita. Aveva così lasciato la sua famiglia con un avvertimento: se mai ricorderà qualcosa dei loro viaggi insieme, morirà. I due, solo successivamente, passeranno il testimone a Ncuti Gatwa e Millie Gibson che interpreteranno rispettivamente il quindicesimo Dottore e la compagna del viaggiatore nel tempo Ruby Sunday. I fan erano stati indotti a credere che Gatwa avrebbe fatto il suo debutto nei panni del Dottore subito dopo Jodie Whittaker nello speciale The Power of the Doctor andato in onda lo scorso ottobre nel Regno Unito. Erano rimasti sorpresi, invece, quando Whittaker si era "rigenerata" in Tennant invece che in Gatwa.

Le anticipazioni dello speciale

In questo speciale celebrativo il Dottore di Tennant avrà a che fare con vecchi e, soprattutto, nuovi nemici. In primis il misterioso personaggio interpretato da Neil Patrick Harris che, secondo lo showrunner Russel T Davies, sarà "il più grande nemico che il Dottore abbia mai affrontato". Dal trailer si intuisce che una delle difficoltà che il protagonista si troverà ad affrontare sarà proprio ritrovare la smemorata Donna, ora in grave pericolo.

Le dichiarazioni di David Tennant

Tennant, parlando del suo ritorno nei panni del Dottore con Entertainment Weekly, ha descritto l'esperienza come "gioiosa". "È stato un piacere inaspettato poter rivisitare qualcosa che era stata un'esperienza così bella e meravigliosa quindici anni fa", ha detto l'attore, mentre promuoveva la sua nuova miniserie Litvinenko. "C'è qualche precedente degli ex dottori che sono tornati come guest star, ma avere un'altra vera opportunità nei panni del Dottore è stata una gioia che non avrei mai immaginato. Spero solo di sembrare veloce come ho fatto nei primi anni 2000”.