Doctor Who arruola l'attrice di Heartstopper Yasmin Finney: Sarà una nuova Rose?

Il casting segue i ritorni di David Tennant e Catherine Tate, in occasione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della serie nel 2023.

Russel T Davies prepara le cose in grande in vista del 60° anniversario di Doctor Who, nel 2023. BBC e lo showrunner, che subentrerà a Chris Chibnall subito dopo la messa in onda del prossimo speciale autunnale in cui il Dottore di Jodie Whittaker si rigenererà, hanno annunciato che è entrata nella grande famiglia della serie l'attrice Yasmin Finney, vista recentemente nella serie Netflix Heartstopper.

Doctor Who: Il ruolo di Yasmin Finney

Del suo personaggio, che vedremo quindi direttamente nel 2023, si sa soltanto il nome, Rose. Ma non è un nome qualsiasi visto che richiama Rose Tyler, la compagna del Dottore interpretata a lungo da Billie Piper e tornata l'ultima volta nella serie ormai quasi 10 anni fa, nello speciale per il 50° anniversario. Quella di Yasmin Finney sarà la stessa Rose? In Doctor Who nulla è lasciato al caso ma le dichiarazioni di Russel T Davies non ci chiariscono le idee. "Doctor Who diventa più luminosa e più selvaggia. Come può esserci un'altra Rose? Lo scoprirete nel 2023, ma è un'assoluta gioia per me dare il benvenuto a Yasmin sul set di Doctor Who. Ci siamo tutti innamorati di lei guardandola in Heartstopper, una di quelle serie che cambiano il mondo. E adesso Yasmin può cambiare il Whoniverse!", ha dichiarato lo sceneggiatore.

Il casting di Yasmin Finney è stato reso noto soltanto un giorno dopo la notizia del ritorno di due pilastri di Doctor Who, Catherine Tate e David Tennant, che pure torneranno nella serie nel 2023. Tutti affiancheranno il quattordicesimo Dottore, il recentemente annunciato Ncuti Gatwa (Sex Education) che prenderà il posto di Jodie Whittaker subito dopo lo speciale in onda su BBC il prossimo autunno. "Se qualcuno avesse detto alla Yasmin di 8 anni che un giorno avrebbe fatto parte di questa serie iconica non gli avrei mai creduto in un milione di anni", ha detto Finney in una nota. “Questo show ha un posto nel cuore di così tante persone, quindi essere notata - io un'attrice trans - dalla leggenda Russell T Davies non ha solo ha dato una svolta al mio anno, ma alla mia intera vita. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio e che tutti voi possiate vedere come 'sboccia Rose'. Preparatevi".

