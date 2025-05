Doc, il remake americano arriva su Rai 1 con una nuova protagonista: Tutto quello che c'è da sapere

News Serie TV

Basata su Doc - Nelle tue mani con Luca Argentero, la versione americana intitolata semplicemente Doc arriva su Rai 1 dopo il successo riscosso oltreoceano: cosa aspettarsi dalla storia e dal cast e quali sono le differenze principali.

Se in Italia il pubblico della Rai ha seguito con attenzione e passione le vicende di Luca Argentero in Doc - Nelle tue mani, negli Stati Uniti è stato realizzato un remake che parte da una sostanziale differenza: il protagonista. Mentre qui da noi abbiamo conosciuto il primario Andrea Fanti, negli Stati Uniti il testimone è passato nelle mani di una donna. Il remake segue infatti la dottoressa Amy Larsen, interpretata da Molly Parker (Lost in Space). Dopo il successo del medical drama in Italia e in giro per il mondo, su Rai 1 arriva anche la serie americana intitolata semplicemente Doc, in onda dal 20 maggio in prima serata.

Doc, arriva il remake americano: Tutto sulla trama

Negli Stati Uniti, l'adattamento di Doc ha riscosso un successo immediato, raggiungendo i vertici dei drama più seguiti della FOX, in Italia dovrà tenere testa all'originale con Luca Argentero. La trama, grosso modo, parte allo stesso modo. Amy è una dottoressa, primario di Medicina Interna presso il Westside Hospital di Minneapolis. Ma, a seguito di un grave incidente d'auto, la sua vita cambia per sempre. Riporta un trauma cranico che azzera parte della sua memoria, spingendola a credere di essere ancora ferma a otto anni prima, quando era ancora sposata con quello che a tutti gli effetti è diventato il suo ex.

A sconvolgerla di più è il fatto che la sua bambina è cresciuta. In otto anni è diventata una bellissima adolescente, ormai sui 17 anni. Le conseguenze di quell'incidente non hanno avuto un impatto solo sulla sua sfera privata, ma anche al lavoro. Prima di perdere la memoria, com'è accaduto nell'arco narrativo del personaggio di Argentero, Larsen non era ben vista dai suoi colleghi, ma sarà proprio quella perdita di memoria temporanea a spingerla verso un nuovo percorso.

Il cast di Doc: Chi è la protagonista e quali sono le differenze principali

Seguendo il filone di successo dei medical drama rilanciato negli ultimi anni grazie a trionfi come Grey's Anatomy, Doc torna alla Rai con il remake americano guidato da Molly Parker, attrice conosciuta soprattutto per aver recitato in Serie TV come Dexter, House of Cards e Lost in Space. Nel cast figura anche Omar Metwally (Big Sky) nel ruolo del Michael Hamda, il nuovo CMO dell'ospedale, che lavora duramente per riportare l'umanità nel settore della medicina; Amirah Vann (Le regole del delitto perfetto) della Dott.ssa Gina Walker, una neuropsichiatra e la migliore amica di Amy da vent'anni; Jon Ecker (Regina del Sud) del Dott. Jake Heller, il dedicato e affascinante capo dei specializzandi, che ama e difende Amy a livello professionale e personale; Anya Banerjee (The Blacklist) della Dott.ssa Sonya Maitra, una specializzanda al terzo anno autoironica e divertente, la quale odia il modo in cui Amy ha trattato lei e gli altri in ospedale; Scott Wolf (Nancy Drew) del Dott. Richard Miller, il primario facente funzioni di Medicina Interna, un medico severo, ambizioso e che ha paura di riconoscere gli errori, tormentato da un recente dramma familiare; e Patrick Walker (Lezioni di chimica) del Dott. Theodore 'TJ' Coleman, specializzando al primo anno incredibilmente intelligente, gentile e forte, carismatico e con un sorriso contagioso.

In onda in Italia ogni martedì con un doppio episodio (per la prima stagione ne sono stati realizzati dieci), il remake ha già ottenuto il via libera per la realizzazione di una seconda stagione, mentre la versione italiana è già al lavoro sulla quarta, scritta da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.