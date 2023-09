Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano la serie italiana I Leoni di Sicilia e la nuova stagione di Loki.

A ottobre, su Disney+, ci sarà tutto quello che un appassionato di Serie TV può desiderare. Una grande storia italiana. Un nuovo capitolo di un'ancora più grande storia di fantascienza. E, giacché si avvicina Halloween, una storia dell'orrore con un titolo che è già leggenda. Un caso editoriale tutto italiano, il bellissimo romanzo di Stefania Auci I Leoni di Sicilia, racconto delle vicende della famiglia Florio nella Palermo dell'Ottocento, prende vita in un adattamento diretto da Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti) che ripercorre la storia dei fratelli Paolo e Ignazio, arrivati da una Calabria ancorata al passato in cerca di riscatto sociale. A Palermo s'inventano un futuro partendo da una bottega di spezie. Un'attività florida che Vincenzo, il figlio di Paolo, trasformerà in un impero tra idee rivoluzionarie, amori difficili e terribili drammi, il tutto sullo sfondo degli anni più inquieti della storia italiana. La seconda stagione della serie Marvel Loki riprende dopo gli scioccanti ultimi avvenimenti, quando il protagonista si è ritrovato a combattere per la salvaguardia dell'anima della TVA. Insieme a Mobius, al cacciatore B-15 e a una squadra di nuovi personaggi e altri che ritornano, Loki naviga in un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del Giudice Rensalyer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e uno scopo glorioso.

Loki 2: Nuovo Trailer Italiano della serie Marvel di Disney+

Basata sulla popolare serie di libri per ragazzi omonima scritta R.L. Stine, Piccoli Brividi segue un gruppo di cinque liceali intraprendere un viaggio difficile per indagare la tragica scomparsa, avvenuta tre decenni prima, di un adolescente di nome Harold Biddle, portando alla luce anche oscuri segreti del passato dei loro genitori. Tornano e si concludono, poi, le vicende dei motociclisti di Santo Padre. Nella quinta e ultima stagione di Mayans M.C. il rapporto dei fratelli Reyes è messo alla prova mentre EZ continua la sua ricerca per mettere il loro club al di sopra di tutti. Non serve dire, ovviamente, che prima della fine ci saranno dei caduti. Debutta inoltre la serie animata Praise Petey. Peyey è una It Girl di New York City la cui vita è sconvolta quando deve trasferirsi in un posto chiamato New Utopia. Si tratta di una comunità fondata dal padre, dove tutti fanno parte di un culto. Come potrebbe andare peggio? Loro pensano che Petey sia il loro profetizzato salvatore.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

Serie TV in prima visione

Loki , Stagione 2 (6 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (6 ottobre, episodio settimanale) Piccoli Brividi , Stagione 1 (13 ottobre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (13 ottobre, episodio settimanale) Mayans M.C. , Stagione 5 (18 ottobre)

, Stagione 5 (18 ottobre) I Leoni di Sicilia , Stagione 1 (25 ottobre, episodi settimanali)

, Stagione 1 (25 ottobre, episodi settimanali) Praise Petey, Stagione 1 (25 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Dear Mama (4 ottobre)

Proseguono