Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2024

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano le novità Doctor Odyssey e Grotesquerie e le nuove stagioni di 9-1-1 e Grey's Anatomy.

Novembre si conferma uno dei momenti migliori per essere abbonati a Disney+. Sono tante le Serie TV - tra novità assolute e attesi ritorni - in arrivo sul servizio streaming. Doctor Odyssey riporta sugli schermi la star di Dawson's Creek e Fringe Joshua Jackson, ora un affascinante dottore a bordo di una lussuosa nave da crociera. Il medical drama co-ideato da Ryan Murphy segue il Dott. Max Bankman e il suo staff affrontare emergenze uniche e confrontarsi tra loro, a chilometri di distanza dalla riva e talvolta nelle condizioni più difficili. È di Murphy anche Grotesquerie. La storia della serie horror inizia con una serie di crimini efferati che sconvolgono una piccola comunità. La detective Lois Tryon sente che questi crimini la riguardano in maniera inquietante, come se qualcuno - o qualcosa - la stesse deridendo. Senza indizi e non sapendo a chi rivolgersi, accetta l'aiuto di una suora di nome Megan. Tuttavia, ben presto le due si ritrovano intrappolate in una rete minacciosa che sembra sollevare più domande che risposte.

Due delle produzioni più amate degli ultimi anni tornano con una nuova stagione. Stiamo parlando di 9-1-1 e Grey's Anatomy. La prima riparte con una nuova emergenza su vasta scala: un incidente che rilascia nelle strade di Los Angeles milioni di api assassine. Mentre sulla terra si combatte tra la vita e la morte, lo stesso accade a chilometri d'altezza quando le api si insinuano nei condotti di ventilazione di un jet privato... e non solo. La seconda continua a raccontare le storie personali e professionali dei dottori del Grey Sloan Memorial Hospital, incluse due vecchie conoscenze: Jackson Avery e Sydney Heron. Interior Chinatown, dello stesso Taika Waititi di What We Do in the Shadows e Reservation Dogs, racconta invece la storia di Willis Wu, comparsa in un poliziesco intitolato "Black & White". Relegato al fondale, Willis sogna un mondo oltre Chinatown. Quando testimonia inavvertitamente a un crimine, inizia a svelare una rete criminale e nel processo scopre cosa si prova a stare sotto i riflettori. Segnaliamo anche Non dire niente, una storia di omicidi e memoria ambientata durante il periodo del conflitto nordirlandese.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a novembre 2024

Serie TV in prima visione

Gangnam B-Side , Miniserie (6 novembre, episodio settimanale)

, Miniserie (6 novembre, episodio settimanale) The Old Man , Stagione 2 (6 novembre)

, Stagione 2 (6 novembre) Grotesquerie , Stagione 1 (13 novembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (13 novembre, episodio settimanale) Non dire niente , Miniserie (14 novembre)

, Miniserie (14 novembre) Interior Chinatown , Stagione 1 (19 novembre)

, Stagione 1 (19 novembre) Tell Me Lies , Stagione 2 (20 novembre)

, Stagione 2 (20 novembre) 9-1-1 , Stagione 8 (21 novembre)

, Stagione 8 (21 novembre) Grey's Anatomy , Stagione 21 (21 novembre)

, Stagione 21 (21 novembre) I Griffin , Gift of the White Guy (25 novembre)

, Gift of the White Guy (25 novembre) Doctor Odyssey, Stagione 1 (28 novembre, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

Tsunami: Corsa contro il tempo (25 novembre)

Proseguono