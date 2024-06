Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2024

News Serie TV

Da non perdere questo mese la miniserie crime Under the Bridge, le nuove stagioni di Futurama e American Dad! e il cofanetto completo di C'è sempre il sole a Philadelphia.

L'arrivo dell'estate offre un po' di tempo libero in più da dedicare alla visione di qualche Serie TV, e su Disney+ ce n'è per tutti i gusti. Se avete una passione per l'indagine dei più oscuri fatti di sangue, arriva la miniserie Under the Bridge, con Riley Keough, che racconta la storia vera dell'omicidio di Reena Virk, una quattordicenne uscita per raggiungere gli amici e mai più tornata a casa. Attraverso gli occhi di una scrittrice e di un'agente di polizia, il crime drama entra nel mondo nascosto delle ragazze accusate dell'omicidio, rivelando verità sorprendenti su un improbabile assassinio. Per gli amanti delle storie più leggere e divertenti, da non perdere invece l'appuntamento con Futurama. La serie animata ambientata mille anni nel futuro torna per raccontare 10 nuove dis-avventure in compagnia di Fry e del suo variegato gruppo di amici e colleghi alla Planet Express, una compagnia di trasporti intergalattica. Il revival è stato così ben accolto dal pubblico da essere stato già rinnovato per altre due stagioni.

L'offerta di contenuti animati per un pubblico adulto si arricchisce inoltre della diciottesima stagione inedita di American Dad! In questi episodi scopriremo la storia delle origini di Roger, ambientata all'epoca dell'incidente di Roswell; vedremo Stan lottare per l'amore di Francine contro... una macchina; e conosceremo i nuovi vicini di casa degli Smith, una famiglia con la quale non tutti andranno così d'accordo. Per anni tediata da una programmazione confusionale mai portata a termine, la comedy C'è sempre il sole a Philadelphia e tutte le sue stagioni (ben 16, le ultime tre ancora inedite in Italia) trova finalmente una casa definitiva nella piattaforma streaming, riproponendo le storie del suo gruppo di amici disonesti, nullafacenti, egoisti e manipolatori che gestiscono un pub irlandese nel sud di Philadelphia, dove si confrontano su temi caldi e questioni personali. Segnaliamo infine la seconda stagione del poliziesco Will Trent, basata sull'omonimo personaggio letterario creato da Karin Slaughter. Trent è un agente speciale del Georgia Bureau of Investigations che è stato abbandonato alla nascita ed è cresciuto passando da una famiglia all'altra. Ora determinato a usare il suo punto di vista unico per assicurarsi che nessuno venga abbandonato come lui, lui ha il tasso di successo più alto del GBI.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a luglio 2024

Serie TV in prima visione

American Dad! , Stagione 18 (3 luglio)

, Stagione 18 (3 luglio) Non sono ancora morta , Stagione 2 (3 luglio)

, Stagione 2 (3 luglio) Under the Bridge , Miniserie (10 luglio)

, Miniserie (10 luglio) Will Trent , Stagione 2 (17 luglio)

, Stagione 2 (17 luglio) Futurama , Stagione 9 (29 luglio, episodio settimanale)

, Stagione 9 (29 luglio, episodio settimanale) C'è sempre il sole a Philadelphia, Stagioni 14-16 (31 luglio)

Altre Serie TV

C'è sempre il sole a Philadelphia , Stagioni 1-8 (24 luglio)

, Stagioni 1-8 (24 luglio) C'è sempre il sole a Philadelphia, Stagioni 9-13 (31 luglio)

Per i più piccoli

Bluey Minisodes, Stagione 1 Parte 1 (3 luglio)

Proseguono