Disney+, le Serie TV in streaming a giugno 2023

News Serie TV

A giugno tornano le storie Marvel con Secret Invasion e arriva il drama psicologico Saint X.

I fan delle storie e dei personaggi Marvel abbonati a Disney+ hanno dovuto avere molta pazienza: è dall'ottobre dello scorso anno che si attende l'arrivo sul servizio streaming di una nuova produzione originale. A giugno, Secret Invasion inaugurerà la Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe in tv riportando Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. Quando apprende di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma, l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. si unisce ai suoi alleati - tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra - per sventare l'imminente invasione di Skrull che, infiltrandosi, hanno silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra, e salvare così l'umanità.

Secret Invasion: trailer ufficiale italiano: Secret Invasion: Il trailer italiano ufficiale della serie Marvel di Disney+ con Samuel L. Jackson - HD

Un altro appuntamento imperdibile per gli appassionati di Serie TV è quello con Saint X, drama psicologico basato sull'omonimo romanzo di successo scritto da Alexis Schaitkin. Il racconto segue Emily Thomas nella sua pericolosa missione per scoprire cos'è successo alla sorella maggiore, Alison, violentata e assassinata brutalmente durante un idilliaco viaggio ai Caraibi venti anni prima. Attraverso molteplici prospettive e linee temporali, la serie promette di stravolgere il filone delle storie di ragazze scomparse. Spazio poi alle risate con la seconda parte della stagione 2 della comedy sul posto di lavoro Abbott Elementary, una delle più premiate degli ultimi anni. La serie segue le dis-avventure quotidiane di un gruppo di insegnanti dediti e appassionati e di una preside un po' fuori dalle righe mentre sono alle prese con il sistema scolastico pubblico di Philadelphia.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Disney+, le Serie TV in streaming a giugno 2023

Serie TV in prima visione

Saint X , Stagione 1 (7 giugno)

, Stagione 1 (7 giugno) 9-1-1 , Stagione 6 Parte 2 (21 giugno, episodio settimanale)

, Stagione 6 Parte 2 (21 giugno, episodio settimanale) Abbott Elementary , Stagione 2 Parte 2 (21 giugno)

, Stagione 2 Parte 2 (21 giugno) Secret Invasion, Miniserie (21 giugno, episodio settimanale)

Proseguono (ogni mercoledì)