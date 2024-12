Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2025

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano Paradise, un nuovo thriller dell'ideatore di This Is Us, e il crime drama High Potential.

Se avete amato This Is Us, il 2025 inizierà alla grande per voi, purché abbiate un abbonamento a Disney+. Una delle principali novità del servizio streaming per l'inizio dell'anno nuovo è Paradise, thriller che riunisce l'ideatore dello splendido drama familiare Dan Fogelman con il protagonista Sterling K. Brown. La serie è ambientata in una tranquilla comunità esclusiva abitata da alcune delle persone più importanti del mondo. Ma questa serenità va in frantumi quando si verifica uno scioccante omicidio e si apre un'indagine ad alto rischio. High Potential, una delle novità della stagione accolte più calorosamente negli States, segue la star di C'è sempre il sole a Philadelphia Kaitlin Olson nei panni di Morgan Gillory, una madre single di tre figli con un quoziente intellettivo eccezionalmente alto. Quando finisce col risolvere un crimine apparentemente indecifrabile mentre riorganizza alcune prove durante il suo turno come addetta alle pulizie del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Morgan si ritrova a collaborare con il navigato e ligio alle regole detective Karadec per risolvere i crimini con il suo metodo molto non convenzionale, formando con lui una squadra tanto insolita quanto inarrestabile.

Il veterano di Friends David Schwimmer è il nuovo protagonista della seconda stagione di Piccoli brividi, la serie antologica tratta dai celebri romanzi di R.L. Stine. Quando i gemelli Cece e Devin vengono mandati a trascorrere l'estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato, una minaccia si agita e si rendono subito conto degli oscuri segreti che li circondano, innescando una catena di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell'ignoto, Cece, Devin e i loro amici si ritrovano coinvolti nell'agghiacciante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994. Poi, dal mondo Marver, una nuova serie animata con protagonista Spider-Man. In Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, Peter Parker intraprende il suo celebre percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2025

Serie TV in prima visione

I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place , Stagione 1 Parte 2 (8 gennaio)

, Stagione 1 Parte 2 (8 gennaio) Piccoli brividi , Stagione 2 (10 gennaio)

, Stagione 2 (10 gennaio) Whiskey on the Rocks , Stagione 1 (22 gennaio)

, Stagione 1 (22 gennaio) High Potential , Stagione 1 (23 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (23 gennaio, episodio settimanale) Shared Custody , Stagione 1 (24 gennaio)

, Stagione 1 (24 gennaio) Paradise , Stagione 1 (28 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (28 gennaio, episodio settimanale) Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, Stagione 1 (29 gennaio, episodio settimanale)

Anime

Medalist, Stagione 1 (4 gennaio, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

A Real Bug's Life: Megaminimondo, Stagione 2 (15 gennaio)

Proseguono