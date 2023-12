Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2024

News Serie TV

Il 2024 di Disney+ inizia con una nuova produzione originale Marvel, Echo, spin-off di Hawkeye. Da non perdere anche la miniserie biografica Cristóbal Balenciaga.

Il 2024 di Disney+ inizia nel segno della Marvel. E non la "solita" Marvel. A gennaio arriva la più matura e violenta delle produzioni televisive ambientate nell'MCU viste sulla piattaforma streaming. Anche la prima distribuita sotto l'etichetta Marvel Spotlight, creata per raccogliere tutti i progetti del franchise "meno" collegati alla saga principale. Spin-off di Hawkeye, Echo si concentra sul personaggio di Maya Lopez, interpretata nuovamente da Alaqua Cox. Una nativa americana sorda e con una gamba di metallo, abile nelle arti marziali e capace di replicare perfettamente i movimenti altrui, inseguita da Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) dopo avergli sparato per vendicare la morte del padre adottivo, Maya torna nella sua città natale e qui deve fare i conti con il suo passato, riconnettersi con le sue radici e abbracciare la sua famiglia e la sua comunità. Un altro appuntamento molto atteso è quello con la miniserie Cristóbal Balenciaga, che racconta un pezzo della storia del celebre stilista spagnolo che nel 1937 fondò l'azienda di moda Balenciaga. Dopo essersi lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l'élite e l'aristocrazia spagnola, Balenciaga si confronta con l'impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell'Haute Couture. Guidato dall'ossessione per il controllo, lo stilista definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti di tutti i tempi.

Dopo la prima parte della stagione 12 di American Horror Story, continua il viaggio negli orrori del popolare media franchise con la stagione 3 dello spin-off American Horror Stories. Quattro nuove storie che parlano di una ragazza che stringe un legame con un misterioso amico online dopo la perdita della madre; di un dispositivo di intelligenza artificiale che si affeziona al suo utente; di una modella emergente che non si ferma davanti a nulla nella sua fame di successo; e di un appuntamento al buio organizzato tramite un'app che va terribilmente storto. Da non perdere anche The Artful Dodger, serie d'ambientazione storica con Thomas Brodie-Sangster nei panni dell'omonimo personaggio creato da Charles Dickens. Nell'Australia del 1850 Jack Dawkins è cresciuto e ha trasferito le sue abilità di borseggiatore nelle dita agili di un chirurgo apparentemente rispettabile. Ma il suo passato torna a perseguitarlo con l'arrivo di Fagin, che lo riporta nel mondo del crimine, mentre la figlia del governatore locale, Lady Belle Fox, determinata a diventare la prima donna chirurgo della colonia, sembra essere una minaccia ancora più grande... almeno per il suo cuore.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2024

Serie TV in prima visione

Class of '09 , Miniserie (3 gennaio)

, Miniserie (3 gennaio) Echo , Miniserie (10 gennaio)

, Miniserie (10 gennaio) The Artful Dodger , Stagione 1 (17 gennaio)

, Stagione 1 (17 gennaio) Cristóbal Balenciaga , Miniserie (19 gennaio)

, Miniserie (19 gennaio) American Horror Stories, Stagione 3 (24 gennaio)

Anime

Ishura , Stagione 1 (3 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (3 gennaio, episodio settimanale) Synduality Noir, Stagione 1 Parte 2 (8 gennaio, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

Betrayal: La doppia vita di mio marito (3 gennaio)

(3 gennaio) Demoni e redentori (10 gennaio)

(10 gennaio) Welcome to Wrexham , Stagione 2 (10 gennaio)

, Stagione 2 (10 gennaio) A Real Bug's Life , Stagione 1 (24 gennaio)

, Stagione 1 (24 gennaio) Never Let Him Go (24 gennaio)

(24 gennaio) Choir (31 gennaio)

(31 gennaio) Marvel Studios: Assembled, The Making of Echo (31 gennaio)

Per i più piccoli

Bluey, Stagione 3 Parte 3 (12 gennaio)

Proseguono