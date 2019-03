Disney+ e Marvel lavorano a una serie animata basata sul fumetto What If

Sono diversi i progetti attualmente in sviluppo a Disney+ destinati a rallegrare le serate del pubblico Marvel. Adattamenti live-action incentrati su personaggi piuttosto noti, inclusi Loki e Scarlet Witch. A questi si aggiunge ora una serie animata antologica basata sul popolare fumetto What If, le cui storie esplorano come l'Universo Marvel si sarebbe potuto evolvere se alcuni momenti chiave del suo corso non fossero avvenuti come nella continuity ufficiale.

Secondo Slashfilm, l'adattamento si avvale del prezioso contributo di Kevin Feige, che il pubblico della Casa delle Idee conosce molto bene perché ha prodotto la stragrande maggioranza delle avventure cinematografiche Marvel degli ultimi anni, inclusa Black Panther, per la quale è stato nominato all'Oscar. Trattandosi di una serie animata, What If potrà coinvolgere con facilità gran parte dei personaggi Marvel più famosi e amati, mentre non è chiaro se a prestare loro la voce saranno gli stessi attori che li interpretano in carne ed ossa sul grande schermo. Essendo il doppiaggio un processo con tempi di lavorazione molto più corti, ancor più in una produzione antologica (ciascun episodio dovrebbe raccontare infatti una storia diversa), viene da pensare che questa non sia una possibilità da escludere totalmente al momento.

Prossimo al lancio, il servizio di video in streaming Disney+ non ha per ora formalizzato l'ordine di alcun adattamento Marvel. Oltre a What If e alla miniserie su Loki, è in sviluppo anche una miniserie incentrata sui personaggi di Falcon e Winter Soldier.