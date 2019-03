Disney+ in streaming ospiterà tutto il cinema Disney, anche quello "dimenticato"

Partirà a settembre negli States il servizio in streaming della Disney, quel Disney+ che sta facendo tremare (relativamente) Netflix. Se era scontato che potesse sin da subito offrire moltissime produzioni dallo sterminato catalogo dell'azienda e sue relative divisioni come Marvel e Lucasfilm, meno scontato era capire fino a dove volesse spingersi nel riproporre anche i film meno di tendenza. Il presidente Bob Iger, durante un'assemblea degli azionisti Disney, oltre a confermare che opere come Captain Marvel e Star Wars Episodio IX saranno già sul servizio SVOD entro un anno dall'uscita, è stato molto chiaro:

"A un certo punto, poco dopo il lancio, Disney+ ospiterà l'intero archivio cinematografico della Disney, quindi i film di cui parlate, quelli che tradizionalmente sono stati tenuti in soffitta e riproposti in pratica ogni tot anni, saranno sul servizio."