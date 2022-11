Disney+ celebra l'anniversario di The Mandalorian con un corto dello Studio Ghibli

News Serie TV

Il cortometraggio animato Zen - Grogu and Dust Bunnies è disponibile in streaming su Disney+.

L'annuncio nei giorni scorsi di una collaborazione tra Lucasfilm, la casa di produzione dietro la famosa saga di fantascienza Star Wars, e l'osannato Studio Ghibli aveva entusiasmato e reso desiderosi di saperne di più moltissimi fan in giro il mondo. Nessuno si aspettava, però, che le risposte sarebbero arrivate così velocemente.

Si fantasticava sulla possibilità che lo studio di animazione giapponese stia dando il proprio contributo alla prossima stagione della serie di cortometraggi anime Star Wars Visions, e non è escluso che lo stia facendo, ma poche ore dopo, nel giorno del terzo anniversario di The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nell'universo di Star Wars, Disney+ ha pubblicato a sorpresa Zen - Grogu and Dust Bunnies, un nuovo cortometraggio originale realizzato proprio dalla celebre casa di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Disney+ celebra The Mandalorian con un corto su Grogu

Il cortometraggio animato si concentra su Grogu, personaggio rivelazione di The Mandalorian anche conosciuto come Baby Yoda. Disegnato a mano, il progetto è stato diretto da Katsuya Kondo e ha coinvolto anche il compositore vincitore dell'Oscar e dell'Emmy Ludwig Göransson, che di recente ha scritto la colonna sonora del film Marvel attualmente nelle sale Black Panther: Wakanda Forever.

Su Disney+, Zen - Grogu and Dust Bunnies precede l'atteso ritorno di The Mandalorian con gli episodi della terza stagione, previsto per febbraio. A settembre, in occasione della D23 Expo di Anaheim, il servizio streaming ne aveva diffuso il primo teaser trailer. Ve lo riproponiamo qui di seguito.