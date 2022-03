Diavoli 2: Data e trailer ufficiale del financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

News Serie TV

Diavoli, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey: La seconda stagione della serie tv in onda su Sky e in streaming su NOW da aprile. Ecco il trailer ufficiale.

L'attesa sta per finire. Sky ha annunciato che la seconda stagione di Diavoli, l'appassionante financial thriller con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW dal 22 aprile. Insieme alla data di debutto dei nuovi 8 episodi è ora disponibile il trailer ufficiale, una gustosa anteprima di come la storia di Massimo Ruggero e Dominic Morgan continuerà tra schegge di realtà e personaggi di finzione presi dall'omonimo bestseller di Guido Maria Brera.





Diavoli 2: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Nella silenziosa - ma dagli effetti devastanti - guerra sotterranea combattuta dall'Occidente con la più potente delle armi, la finanza, nel finale della stagione precedente di Diavoli, dopo aver sventato il piano di Dominic contro l'euro, abbiamo visto Massimo nominato CEO della New York-London Investment Bank tra gli applausi, mentre il suo mentore veniva scortato fuori dalla sorveglianza. Li ritroviamo alcuni anni dopo, nel 2016, con la Brexit alle porte e Trump che lotta ferocemente per essere eletto presidente degli Stati Uniti d’America.

Massimo ha deciso di rimanere al suo posto. Sempre più messo in discussione dal board, ha intrapreso una politica di acquisizioni filocinesi, facendo entrare dalla Cina nuovi investitori e membri del team. Quando Dominic si ripresenta e lo mette in guardia sui nuovi partner cinesi, pronti a tradirlo per perseguire una silenziosa guerra fra Cina e USA per il controllo tecnologico dei dati di milioni di persone, Massimo si chiedere se allearsi con lui per lottare dalla parte giusta o non credergli. Una domanda che fra piattaforme social, Bitcoin e 5G lo porterà fino al 2020: nel mezzo della pandemia globale.

Il cast della stagione 2

Con Borghi e Dempsey, nella seconda stagione di Diavoli ritroveremo Malachi Kirby (interprete di Oliver Harris), Pia Mechler (Eleanor Bourg), Paul Chowdhry (Kalim Chowdhrey) e Lars Mikkelsen (Daniel Duvala). Accanto a loro, diversi volti nuovi: Li Jun Li (Damages) nei panni di Wu Zhi, nuova Head of Trading della NYL, Joel de la Fuente (L'uomo nell'alto castello) di Cheng Liwei, nuovo membro del board, e Clara Rosager (The Rain) di Nadya Wojcik, nuova geniale protetta di Dominic.