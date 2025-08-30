Dexter: Resurrection dice addio a un personaggio storico, la reazione dell'attore: "Era giusto così"

News Serie TV

Nel penultimo episodio di Dexter: Resurrection è arrivato un colpo di scena che ha sconvolto i fan di lunga data della serie: ecco cosa è successo e cosa ne pensa il diretto interessato coinvolto nella svolta narrativa (SPOILER).

I fan di Dexter: Resurrection, disponibile in streaming su Paramount+, hanno assistito a uno degli addii più scioccanti della saga nel penultimo episodio della stagione: Angel Batista, storico volto della serie fin dai suoi esordi nel 2006, è stato ucciso. E non per mano di Dexter, ma in una situazione altrettanto tragica. L'attore che lo interpreta, David Zayas, ha commentato questa sconvolgente svolta narrativa spiegando anche perché, secondo lui, il suo personaggio non poteva che morire in questo modo.

Dexter: Resurrection, cosa è successo nell'episodio 9

L'ex capitano della Miami Metro PD, interpretato da David Zayas, era ormai vicino a scoprire la verità sul legame tra Dexter Morgan (Michael C. Hall) e il miliardario Leon Prater (Peter Dinklage). Dopo essere stato accusato falsamente di impersonare un agente, gli era stato ordinato di consegnare distintivo e pistola, e lasciare la città. Ma Batista, come sempre, non riesce a tirarsi indietro. Nel suo ultimo atto di coraggio, si presenta alla porta di Prater rivelando la vera identità di "Red": Dexter Morgan. Quando Dexter arriva poco dopo trova Batista legato a un tavolo, imbavagliato. Prater, nel tentativo di allearsi con Dexter come suo nuovo benefattore, gli propone un prezzo per entrare nel suo mondo: uccidere Batista.

Dexter, tuttavia, sceglie un'altra strada. Invece di colpire il cuore del suo vecchio collega, taglia le corde che lo tengono legato. Ma la reazione di Batista è furiosa: lo aggredisce, determinato a ottenere la giustizia e la vendetta che desiderava da anni. È in quel momento che Prater interviene, sparando cinque colpi alle spalle di Batista. In fin di vita, Angel riesce solo a mormorare: "Dexter Morgan… vaff***lo".

David Zayas: "È la fine giusta per Batista"

David Zayas, che ha interpretato Batista per quasi vent’anni, era a conoscenza del destino del suo personaggio fin dall'inizio della produzione di Dexter: Resurrection. Intervistato da TVLine e Deadline, ha raccontato di aver accolto la notizia con una reazione mista tra emozione e accettazione:

"Penso che, con le circostanze che questi grandi sceneggiatori hanno creato per Dexter: Resurrection, con la direzione che Batista stava prendendo, cercare giustizia da Dexter, fosse il modo giusto di raccontare questa storia".

Anche se ha ammesso che l'ultimo giorno sul set è stato “emotivo e difficile”, Zayas si è detto grato per aver potuto concludere l'arco narrativo del personaggio in modo completo e significativo:

"Quante volte capita a un attore di poter portare un personaggio, nato vent’anni prima, dalla A alla Z? Non succede spesso. Mi sento fortunato per aver avuto questa possibilità. È stata una grande storia. Un grande personaggio, scritto con tante sfaccettature, che mi ha permesso di esplorare le sue sfumature"

Batista potrebbe tornare, prima o poi? Il futuro di Dexter

Zayas, dal canto suo, non ha escluso completamente la possibilità di tornare nel mondo di Dexter. Dopotutto, la serie non è nuova a resurrezioni metaforiche e ritorni sotto forma di visioni o flashback. "Non devi essere vivo per essere nello show. C'è sempre una finestra aperta. Sarebbe un onore far parte dell'universo di Dexter in qualunque forma. È stato il miglior lavoro della mia carriera", ha confidato a Variety.

Di certo la morte di Angel Batista è un duro colpo per gli spettatori affezionati: era uno dei pochi personaggi originali ancora in vita, simbolo di integrità e lealtà in un mondo di ambiguità morale. La sua uscita di scena rappresenta la fine di un ciclo per Dexter, con il finale di stagione alle porte, e l'eventualità di una seconda stagione ancora in discussione (stando alle ultime indiscrezioni, i lavori per un secondo ciclo sarebbero pronti a iniziare, ma la serie non ha ancora ottenuto il rinnovo ufficiale).