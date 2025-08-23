Dexter: Original Sin cancellata, la seconda stagione non si farà più

News Serie TV

Rinnovato per una seconda stagione lo scordo aprile, lo spin-off prequel Dexter: Original Sin è stato ora cancellato da Paramount.

La nuova Paramount nata dalla fusione con Skydance ha detto no alla seconda stagione di Dexter: Original Sin. Rinnovata lo scorso aprile, la serie prequel del crime drama di successo Dexter è stata ora cancellata, mandando in soffitta la versione di un giovane Dexter Morgan interpretata da Patrick Gibson.

Dexter: Original Sin, la seconda stagione non si farà

Arrivata su Paramount+ lo scorso dicembre, Dexter: Original Sin era ambientata nel 1991 e raccontava le origini di Dexter Morgan - il personaggio reso iconico da Michael C. Hall, qui coinvolto come voce narrante e produttore esecutivo - mentre muoveva i suoi primi passi al Dipartimento di Polizia di Miami, passando da studente a serial killer vendicatore. La serie coinvolgeva anche Christian Slater nei panni di un giovane Harry Morgan e Molly Brown di una giovane Debra Morgan, il padre e la sorella di Dexter, oltre a Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar.

Se può essere una consolazione per i fan: alcune fonti sostengono che Paramount vorrebbe concentrare le proprie risorse su Dexter: Resurrection, il secondo sequel di Dexter partito lo scorso mese, con i lavori per una seconda stagione pronti a iniziare, prima del rinnovo ufficiale per una seconda stagione.