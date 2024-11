Dexter muove i primi passi come giustiziere nel trailer ufficiale del prequel Original Sin

News Serie TV

La nuova serie tv debutterà su Paramount+ il 13 dicembre.

Il Natale di Paramount+ sta per tingersi di rosso. Ma non quel rosso! Il 13 dicembre debutterà sul servizio streaming Dexter: Original Sin, atteso spin-off prequel della serie di successo sul serial killer vendicatore Dexter Morgan. La nuova serie, della quale è stato rilasciato il trailer ufficiale, torna alle origini del personaggio reso celebre da Michael C. Hall, coinvolto anche questa volta come narratore mentre sullo schermo scorrono le storie e i volti dei primi anni di Dexter al Dipartimento di Polizia di Miami e quelle dei suoi primi tagli col bisturi.

Trailer Uffciale: Il Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

La trama e il cast di Dexter: Original Sin

Scritta dallo showrunner di Dexter Clyde Phillips, Original Sin è ambientata nella Miami del 1991 e segue Dexter Morgan (interpretato in questa versione più giovane da Patrick Gibson) mentre passa da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a incanalare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre adottivo, Harry (Christian Slater, Mr. Robot), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell'ordine. Questa è una sfida particolare che il giovane Dexter deve affrontare mentre inizia uno stage forense presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Nella serie recita anche Molly Brown (Billions) con il ruolo di una giovane Debra Morgan, la sorella di Dexter. Nel trailer avrete poi riconosciuto Patrick Dempsey (Grey's Anatomy) e Sarah Michelle Gellar (Buffy l'ammazzavampiri). I due attori vestono i panni di Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale, e Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. James Martinez (Love, Victor), Christina Milian (Step Up: High Water) e Alex Shimizu (The Blacklist), invece, interpretano le versioni più giovani di tre personaggi familiari al pubblico di Dexter: i detective Angel Batista e María LaGuerta e l'analista forense Vince Masuka.