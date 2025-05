Dept. Q - Sezione casi irrisolti, ecco il trailer ufficiale della nuova serie Netflix

News Serie TV

Matthew Goode è il protagonista di questo nuovo procedural crime in nove episodi firmato dallo sceneggiatore e regista di La regina degli Scacchi. Ecco trailer e trama di Dept. Q - Sezione casi irrisolti, in streaming su Netflix dal 29 maggio.

Scott Frank è il regista e sceneggiatore dietro a serie molto amate come Godless e La regina degli Scacchi, torna su Netflix con un nuovo prodotto. In streaming sulla piattaforma dal prossimo 29 maggio ci sarà Dept. Q - Sezione casi irrisolti è un procedural crime in nove episodi, che vede il Matthew Goode di Downton Abbey e The Crown e tantissimi film interpretare l’ispettore capo Carl Morck, un detective spavaldo e geniale a capo di un’unità di casi irrisolti a Edimburgo.

Questa la trama ufficiale della serie:

L'ispettore capo Carl Morck è un poliziotto brillante, ma un collega terribile. Il suo sarcasmo tagliente non gli ha procurato amici nella polizia di Edimburgo. Dopo una sparatoria che provoca la morte di un giovane agente e lascia il suo partner paralizzato, Morck è relegato nel seminterrato diventando l'unico responsabile del dipartimento Q, un'unità creata da poco e dedicata ai casi irrisolti. Il dipartimento è solo un'operazione di facciata per distrarre l'opinione pubblica dai fallimenti di una forza di polizia in crisi e priva di risorse che è lieta di sbarazzarsi di lui. Ma, più per caso che per scelta, Carl inizia a mettere insieme una banda di emarginati e sbandati che hanno tutto da dimostrare. Così, quando comincia di nuovo a indagare sul caso di un importante funzionario pubblico scomparso da diversi anni, Carl torna a fare ciò che gli riesce meglio: smuovere le acque e non accettare un no come risposta.

Nel cast di Dept. Q - Sezione casi irrisolti, di cui qui di seguito potete vedere il trailer italiano ufficiale, ci sono anche Chloe Pirrie (In nome del cielo, La regina degli scacchi), Alexej Manvelov (Jack Ryan, Top Dog), Kelly Macdonald (Line of Duty, L'arma dell'inganno - Operation Mincemeat) e Leah Byrne (L'amore e la vita - Call the Midwife).

Dept. Q - Sezione casi irrisolti: il trailer italiano ufficiale