Dead Boy Detectives: Ecco perché la nuova serie di Netflix piacerà ai fan di Supernatural

News Serie TV

Parte dell'universo di The Sandman, la nuova serie soprannaturale strizza l'occhio al pubblico di Supernatural. Ecco come.

Cos'avranno in comune Dead Boy Detectives, Supernatural e The Sandman? Oltre alle atmosfere paranormali, s'intende. Parte dell'universo di The Sandman, la nuova Serie TV di Netflix racconta di due detective che indagano sulle questioni irrisolte dei fantasmi. Edwin Paine e Charles Rowland, soprannominati gli Inganna Morte, sono interpretati rispettivamente da George Rexstrew e Jayden Revri. Amici fantasmi, con l'aiuto di una sensitiva carcano di risolvere casi paranormali nel mondo dei mortali. Ma in che modo Dead Boy Detectives strizza l'occhiolino a Supernatural?

Dead Boy Detectives: La serie tv nasconde diversi ester egg su Supernatural e The Sandman

Il primo collegamento è dietro le quinte e si chiama Steve Yockey, che ha preso parte a Supernatural sia come produttore che come sceneggiatore. In Dead Boy Detectives figura come co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore di due episodi. Un altro easter egg, più palese, riguarda il cast. In Dead Boy Detectives appare anche Ruth Connell, interprete di un membro operativo del team burocrate di Morte il cui compito è garantire che i bambini deceduti raggiungano l'aldilà. In Supernatural, invece, ha dato vita al personaggio di Rowena, una strega potente e temuta. In più, in Dead Boy Detectives, a un certo punto, la stessa si riferisce ai due detective protagonisti definendoli "ragazzacci" (in lingua originale naughty boys), un termine che anche Rowena utilizzava spesso in Supernatural riferendosi ai fratelli Dean e Sam Winchester. Nonostante i sottilissimi easter egg, Yockey ha raccontato a TVLine che non era sua intenzione collegare palesemente le due serie tv:

In realtà ho cercato di evitarlo perché onestamente Charles ed Edwin stanno facendo qualcosa di molto simile a quello che facevano Sam e Dean, anche se in modo diverso. È facile quindi paragonarli e confrontarli. Ma sono un fan di Ruth Connell, quindi le ho lasciato fare quello che voleva. Se decide di inserire una battuta qua e là e funziona nell'insieme, per me va bene.

In Dead Boy Detectives è stata coinvolta anche la Morte di Kirby Howell-Baptiste, un personaggio già noto al pubblico di The Sandman. Ciò favorirebbe la realizzazione futura di veri e propri crossover, un'opportunità che Steve Yockey ha naturalmente preso in considerazione:

Ovviamente siamo molto aperti all'idea di un crossover. Ma gli spettatori hanno recepito un tono diverso e quindi dovrebbe poi adattarsi alla nostra storia in modo organico. Non lo faremmo tanto per. Nella prima stagione, i personaggi di The Sandman si inseriscono perfettamente. Non sembra stridente. Quindi sì, ci piacerebbe farlo se fosse una possibilità.