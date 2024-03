Dead Boy Detectives: Data e nuove foto della serie di Netflix ambientata nel mondo di The Sandman

News Serie TV

La nuova serie soprannaturale sarà disponibile in streaming dal 25 aprile.

Pur non essendo uno spin-off, non ancora almeno, Dead Boy Detectives è una serie tv che i fan di The Sandman non devono perdersi per nessuna ragione al mondo, soprattutto se sono in trepida attesa della stagione 2. Il motivo è semplicissimo: porta sullo schermo i personaggi così chiamati introdotti nel 25° numero del celebre fumetto di Neil Gaiman da cui quest'ultima è tratta. Mentre ne diffonde nuove foto ufficiali, Netflix fissa al 25 aprile la data di uscita di tutti gli episodi.

Dead Boy Detectives: La trama e il cast della serie tv

Creata dallo stesso Steve Yockey de L'assistente di volo e prodotta dall'infaticabile Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Titans e tantissime altre serie basate su opere della DC Comics), Dead Boy Detectives segue George Rexstrew e Jayden Revri (The Lodge) nei panni di Edwin Payne e Charles Rowland, "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Dead Boy Detectives. Adolescenti nati a decenni di distanza l'uno dall'altro che si ritrovano solo nella morte, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi... che risolvono misteri. Faranno di tutto per restare uniti, inclusa la fuga dalle streghe malvagie, dall'Inferno e dalla Morte stessa. Con l'aiuto di una chiaroveggente di nome Crystal (Kassius Nelson, White Lines) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura, The Expatriates), riusciranno a risolvere alcuni dei casi paranormali più misteriosi del regno dei mortali.

Nella serie recitano anche Briana Cuoco (L'assistente di volo), Ruth Connell (Supernatural) e Jenn Lyon (Claws), mentre Lukas Gage (YOU), David Iacono (L'assistente di volo) e Caitlin Reilly (Hacks) interpretano ruoli da guest star. Nel descriverla, Gaiman, non coinvolto direttamente, ha confermato che Dead Boy Detectives è ambientata nello stesso universo di The Sandman. E questo vuol dire che un crossover potrebbe essere solo questione di tempo.