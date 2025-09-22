Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà

News Serie TV

Per problemi di salute, James Van Der Beek non sarà in grado di salire sul palco a New York con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek durante l'evento organizzato proprio per sostenere la sua lotta contro il cancro, ma al suo posto ci sarà un ospite speciale.

Da quando, un mese fa, il cast e l'ideatore di Dawson's Creek Kevin Williamson hanno annunciato una speciale reunion oltre 20 anni dopo la messa in onda dell'episodio finale della serie, i fan del teen drama l'hanno aspettata con impazienza e curiosità. Purtroppo, però, proprio l'attore simbolo della serie, James Van Der Beek, non potrà partecipare. Lo ha comunicato lui stesso, molto rammaricato, con un post su Instagram. Allo stesso tempo, però, ha annunciato che al suo posto ci sarà una star di Broadway (e non solo) molto amata.

Dawson's Creek: Cosa dobbiamo aspettarci dalla reunion

Lunedì 22 settembre 2025 il cast di Dawson's Creek si riunirà al Richard Rodgers Theatre di New York per un evento benefico in favore dell’associazione F Cancer. I protagonisti dell'acclamato teen drama si ritroveranno ancora una volta insieme per sensibilizzare e supportare la raccolta fondi per sostenere James Van Der Beek, il loro collega a cui è stato diagnosticato un cancro al colon-retto nel 2024. Ancora una volta insieme, le star leggeranno la sceneggiatura dell'episodio pilota.

L'assenza di James Van Der Beek

Van Der Beek, celebre per aver interpretato Dawson Leery nelle sei stagioni dello storico teen drama andato in onda dal 1998 al 2003, ha annunciato la sua assenza con grande dispiacere tramite un commosso post su Instagram. L'attore, che sta combattendo da oltre un anno contro il cancro, ha spiegato di essere stato colpito da due virus gastrointestinali che lo costringono a rimanere a letto nella sua casa di Austin, in Texas. Su Instagram ha scritto:

"Questa era la serata che aspettavo di più, da quando la mia angelica Michelle Williams mi disse che l'avrebbe organizzata, lo scorso gennaio… Potete immaginare quanto sia devastato dal fatto che non potrò esserci. Non potrò salire su quel palco e ringraziare ogni anima presente per essersi unita a me, e contro il cancro, nel momento in cui ne avevo più bisogno".

Lin-Manuel Miranda salirà sul palco della reunion

Tuttavia, l'attore ha annunciato anche chi prenderà temporaneamente il suo posto nei panni di Dawson durante la lettura dal vivo dell'episodio pilota: sarà Lin-Manuel Miranda, il celebre creatore del musical Hamilton, nonché vincitore di Tony, Grammy e Emmy Awards. "Un sostituto ridicolmente qualificato, che sarebbe stato il numero uno nella mia lista dei desideri… se solo avessi mai pensato che sarebbe stato disponibile", ha detto con ironia e gratitudine Van Der Beek. "I miei figli lo considerano sicuramente un upgrade rispetto a me… Inoltre sa già come arrivare a teatro, quindi è comodo", ha aggiunto.

Gli attori che parteciperanno

Miranda si unirà così a un cast storico che comprende Michelle Williams (Jen), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e altri interpreti della serie, tra cui Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps. Anche Kevin Williamson, ideatore della serie e produttore dellìevento, sarà presente per celebrare questa serata speciale. "Dawson's Creek mi ha cambiato la vita,” ha dichiarato Williamson. "Quella che era iniziata come una storia personale di un ragazzo e dei suoi amici è diventata qualcosa di molto più grande. Siamo qui per supportare James, il nostro meraviglioso amico, e per affrontare insieme le sfide della vita".

Sarà comunque un momento emozionante per chi è cresciuto con Dawson's Creek, e magari scopriremo anche nuovi aneddoti svelati dal cast. Di certo questo gesto collettivo testimonia l'amicizia, la stima e la solidarietà che ancora legano chi ha lavorato a questa serie.