Dawson's Creek: Epica reunion per il 20° anniversario

Era il 20 gennaio del 1998 quando le storie di un gruppo di ragazzi dell'immaginaria Capeside, nel sud degli Stati Uniti, entrarono nelle case dei telespettatori con quello che sarebbe diventato poi uno dei teen drama più amati di sempre della tv americana, Dawson's Creek. Oggi, in occasione del 20° anniversario, la nota rivista statunitense Entertainment Weekly ha riunito sul nuovo numero in edicola il cast del delizioso capolavoro di Kevin Williamson, con qualche ruga in più dopo anni di nuovi successi personali e professionali, e sfortunatamente anche qualche sofferenza.

Alla reunion, per celebrare la quale EW ha realizzato ben cinque diverse copertine, hanno preso parte tutti gli attori che costituivano il giovane cast della serie - James Van Der Beek (interprete di Dawson), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey), Michelle Williams (Jen), Kerr Smith (Jack), Meredith Monroe (Andie) e Busy Philipps (Audrey). A loro si aggiunge la veterana Mary Beth Peil, interprete dell'adorabile nonna di Jen, Grams. E mentre da tempo ormai si parla di un possibile loro ritorno in tv, ipotesi spalleggiata da gran parte del cast, Williams in primis, Holmes ha detto: "Credo che negli anni ci siamo visti tutti, ma non tutti insieme. E mai abbastanza". Williamson ha aggiunto: "Ritrovarmi con James, Josh, Katie e Michelle mi rende molto felice. Questo è un momento molto, molto speciale nella mia vita".

In attesa di raccogliere tutte le altre dichiarazioni, inclusa qualche eventuale parola sulla possibilità di un revival, vi proponiamo qui di seguito le foto appena pubblicate dal sito della rivista: