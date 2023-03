Dawson's Creek e le reunion che ci piacciono: Michelle Williams e Joshua Jackson insieme agli Oscar

News Serie TV

Michelle Williams e Joshua Jackson, che hanno interpretato Jen e Pacey nel teen drama cult Dawson's Creek, si sono ritrovati all'after party degli Oscar e hanno dimostrato di essere ancora ottimi amici.

Michelle Williams non è riuscita a portarsi a casa l'Oscar come migliore attrice protagonista per The Fabelmans quest'anno, ma al consueto after party organizzato da Vanity Fair dopo la cerimonia di premiazione ha ritrovato un volto familiare facendo fare a tutti noi un tuffo nel passato. L'attrice è stata infatti fotografata insieme a Joshua Jackson, sua ex co-star nel teen drama cult Dawson's Creek che proprio lo scorso gennaio ha compiuto ben 25 anni.

La reunion di Dawson's Creek all'after party degli Oscar

Nella serie teen, andata in onda per sei stagioni dal 1998 al 2003, Michelle Williams interpretava l'arguta Jen Lindley, spedita dai genitori da New York nella tranquilla cittadina di Capeside dopo qualche bravata. Jackson era Pacey Witter, lo spiritoso migliore amico di Dawson (James Van Der Beek) dalla battuta sempre pronta. I due attori durante la festa post cerimonia hanno trascorso un po' di tempo a chiacchierare, anche insieme al marito di lei, il regista teatrale Thomas Kail (nella foto è quello al centro).

Il supporto di Joshua Jackson a Michelle Williams

Jackson e Williams sono sempre rimasti in ottimi rapporti anche dopo la conclusione di Dawson's Creek. Lo scorso gennaio, subito dopo l'annuncio della nomination agli Oscar ricevuta dall'attrice, l'ex collega si era congratulato con lei ricondividendo un post scritto da Busy Philipps, un'altra attrice di Dawson's Creek (interpretava Audrey) che oggi è la migliore amica di Williams. Commentando la foto che ritraeva una giovane Michelle e che risaliva proprio ai tempi di Dawson's Creek, Jackson - che rivedremo presto in tv nella serie Attrazione fatale di Paramount+ - aveva scherzato scrivendo: "Non lo so, ma immagino che sia stata scattata in una squallida bettola quando eravamo tutti ragazzini. Che incredibile viaggio che è stato, congratulazioni!".

Foto: Kevin Mazur/Wireimage