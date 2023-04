Dawson's Creek: Cosa farebbero Pacey e Joey oggi? Risponde Joshua Jackson

News Serie TV

Pacey e Joey, interpretati da Joshua Jackson e Katie Holmes nell'amato teen drama anni '90, dove sarebbero 25 anni dopo? La risposta dell'attore ci fa sognare.

Quest'anno ricorre il venticinquesimo anniversario dalla prima messa in onda di Dawson's Creek, un teen drama che ha accompagnato la crescita di migliaia di adolescenti tra gli anni '90 e gli anni 2000. Da allora, molte star della serie hanno fatto carriera e recitato in altre apprezzate serie o in film di spicco. Eppure quasi tutti ricordano sempre con affetto i giorni trascorsi sul set della serie creata da Kevin Williamson. Lo ha fatto recentemente anche Joshua Jackson rispondendo con gentilezza alle domande di una giornalista di Access Hollywood durante un evento per la promozione della sua nuova serie Attrazione Fatale, in arrivo il 1° maggio su Paramount+. L'attore ha ricordato con nostalgia la sua esperienza in Dawson's Creek, dove interpretava Pacey Witter cioè il migliore amico di Dawson (James Van Der Beek), e ha risposto a una domanda ben precisa: dove sarebbe la coppia formata da Pacey e Joey (Katie Holmes) oggi?





Dawson's Creek: Storia di un triangolo amoroso che fa ancora discutere

Una delle storie per cui si ricorda maggiormente Dawson's Creek è sicuramente il triangolo amoroso e i continui tira e molla tra i tre protagonisti Dawson, Pacey e Joey, con quest'ultima contesa tra i primi due. Dopo sei stagioni di ripensamenti, clamorosi addii e grandi ritorni di fiamma, alla fine Joey finisce insieme con Pacey mentre Dawson si consola realizzando il suo sogno di diventare regista.

Dove sarebbero Pacey e Joey 25 anni dopo?

Joshua Jackson ha qualche idea su dove potrebbero trovarsi oggi Pacey e Joey. L'attore è decisamente ottimista: pensa che starebbero ancora insieme, avrebbero avuto un paio di bambini e vivrebbero ancora a Capeside, vicino al famoso fiume. In alternativa, forse si sarebbero trasferiti a Parigi, visto che uno dei sogni di Joey era proprio quello di andare a vivere nella capitale francese. Nel dettaglio, l'attore ha risposto:

Lui e Joey avrebbero avuto un paio di bambini e avrebbero vissuto al fiume, da qualche parte, immagino. Oppure no, lei voleva trasferirsi a Parigi. Quindi si sono trasferiti a Parigi. Lei è diventata una - non ricordo cosa volesse fare il suo personaggio alla fine -, ma sicuramente c'era Parigi. Io lavoro in un ristorante. Penso che volessi fare il cuoco.

Dawson's Creek: Arriverà mai un revival?

Un revival di Dawson's Creek, per il momento, non sembra probabile. In diverse occasioni, i protagonisti hanno detto chiaramente che non sarebbero disposti a tornare in un eventuale reboot. Tutti concordano nel dire che una serie teen dovrebbe rimanere tale e non trasformarsi in altro. Jackson, ad esempio, ha scherzato sul fatto che è troppo vecchio per tornare nei panni di Pacey. Anche Holmes e Van Der Beek hanno detto durante diverse interviste di non essere interessati. Nonostante ciò, l'ex interprete di Pacey ora ha speso belle parole parlando della sua esperienza nella serie. Alla giornalista che gli chiedeva cosa ricordasse degli anni di Dawson's Creek, ha risposto:

"Si tratta di 6 anni della mia vita. È impossibile dimenticarli. Ricordo che c'era tutto ciò che è normale ci fosse in 6 anni, tutte le esperienze. C'erano momenti belli e momenti brutti"