Dawson's Creek: Alla reunion un messaggio da James Van Der Beek e una sorpresa da Steven Spielberg

Al Richard Rodgers Theater è andata in scena l'attesa reunion di Dawson's Creek tra abbracci, lacrime e ricordi: ecco i momenti più emozionanti della serata.

Un'ondata di emozioni ha travolto il Richard Rodgers Theater di Broadway durante la tanto attesa reunion di Dawson's Creek, il teen drama cult che ha segnato un'intera generazione cresciuta tra la fine degli anni '90 e gli inizi dei 2000. Ventidue anni dopo la messa in onda dell'episodio finale, il cast originale si è ritrovato sul palco per una serata evento benefica a sostegno di F Cancer, organizzazione impegnata nella lotta contro il cancro, e del loro collega James Van Der Beek a cui è stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio. Il grande assente della serata, sfortunatamente, era proprio Van Der Beek che non è riuscito a partecipare a causa di problemi di salute dovuti a un virus intestinale. Tuttavia ha voluto comunque far sentire la sua vicinanza inviando un videomessaggio che è stato proiettato emozionando i fan in sala. Ma non è stata l'unica sorpresa.

Dawson's Creek: Cosa è successo durante la reunion a New York

La serata ha visto protagonisti Michelle Williams (Jen), Katie Holmes (Joey), Joshua Jackson (Pacey) e altri interpreti della serie, tra cui Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe e Busy Philipps, tutti riuniti per una lettura dal vivo dell'episodio pilota della serie datato 1998. Il ruolo di Dawson per la serata è stato interpretato da un sostituto d'eccezione: Lin-Manuel Miranda, creatore di Hamilton, accolto con entusiasmo da pubblico e cast. Van Der Beek ha introdotto Miranda con una battuta: "I miei figli lo considerano un upgrade. E poi conosce già la strada per arrivare a teatro".

Tra i momenti più condivisi sui social ci sono anche un tenero gesto tra Joshua Jackson e Katie Holmes, rispettivamente Pacey e Joey nella serie, che si sono tenuti dolcemente la mano e un bacio tra Joshua Jackson e Busy Phillips (Audrey), anche loro coppia della serie.

Il messaggio di James Van Der Beek

James Van Der Beek, visibilmente commosso, è apparso in video prima e dopo la lettura, ringraziando il pubblico, i colleghi e in particolare Michelle Williams che ha avuto l'idea della reunion e ha guidato l'organizzazione dell'evento insieme al marito Thomas Kail e al produttore Greg Berlanti. "Non posso credere di non essere lì con voi," ha detto Van Der Beek. "Avrei voluto abbracciare ogni singolo membro del cast, salire su quel palco e ringraziare tutti voi. Siete i fan migliori del mondo."

L'apparizione di Spielberg: un omaggio che ha fatto la storia

A sorpresa, sul grande schermo del teatro è apparso anche Steven Spielberg, eroe dichiarato del giovane Dawson nella serie. Il regista premio Oscar ha inviato un videomessaggio che ha strappato un sorriso a tutti i presenti in sala."Dawson, ce l’hai fatta. Forse un giorno riuscirò ad avere anch'io un armadio come il tuo", ha detto. Il riferimento è al celebre armadio di Dawson, tappezzato di poster del suo idolo, proprio Spielberg.

Il finale con la sigla: La famiglia Van Der Beek sul palco

La serata si è chiusa sulle note di I Don't Want to Wait di Paula Cole, la sigla storica della serie. A guidare il coro Renée Elise Goldsberry, anche voce narrante della serata. Inaspettatamente, sul palco sono saliti la moglie di James, Kimberly, e i sei figli della coppia Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah che hanno cantato il brano insieme agli altri ospiti e al pubblico del teatro. "Era importante per lui che fossimo qui," ha poi scritto Kimberly sui social. Noi non possiamo che augurare una pronta guarigione a James Van Der Beek e augurarci che questo evento abbia acceso un faro sull'importanza del sostegno alla lotta contro il cancro, dimostrando come la popolarità di una serie possa tradursi in un impegno reale.

Foto: People