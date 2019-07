Darren Criss torna in tv con una musical comedy, Royalties

News Serie TV

La star di Glee e American Crime Story ne sarà anche lo sceneggiatore e produttore esecutivo.

Dopo la straordinaria parentesi di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace, per la quale è stato premiato con l'Emmy e il Golden Globe, Darren Criss torna alla commedia musicale, genere con il quale si è fatto conoscere dal pubblico internazionale con Glee. L'attore 32enne sarà il protagonista, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo di Royalties, nuova serie destinata al servizio di video in streaming prossimo al lancio Quibi.

Descritta come il ritratto satirico delle storie spesso sconosciute dei cantautori dietro i più grandi successi del mondo, Royalties racconta l'ascesa di Sara e Pierce (Criss), una coppia di compositori che deve affrontare la strana e divertente sfida di creare una nuova canzone di successo settimana dopo settimana. Ciascun episodio coinvolgerà vere celebrità del mondo della musica e dello spettacolo, nei panni - spesso esasperati - di star immaginarie.

Oltre ai ruoli citati poc'anzi, Criss contribuirà alla scrittura delle canzoni originali. Disponibile nella primavera del 2020, Quibi avrà la particolarità di proporre contenuti di breve durata (7-10 minuti), rendendosi quindi più adatto ai consumatori mobile. In queste settimane la piattaforma sta ordinando un gran numero di produzioni originali, coinvolgendo celebrità del calibro di Liam Hemsworth (Hunger Games), Don Cheadle (Black Monday), Anna Kendrick (Tra le nuvole) e Naomi Watts (The Impossible), solo per ricordarne alcune.

Foto: Caitlin McNaney (Broadway.com)