TGCom24
Home | Serie TV | News | Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda
Schede di riferimento
Daredevil: Rinascita
Anno: 2025
3,9
Daredevil: Rinascita
News Serie TV

Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda

Emanuele Manta
7

Mentre attendiamo la seconda stagione per la primavera, Daredevil: Rinascita è stata già rinnovata per un terzo ciclo di episodi a Disney+.

Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda

Altro che conclusione vicina per Daredevil: Rinascita! A dispetto delle recenti dichiarazioni - mal espresse o mal interpretate - del protagonista Charlie Cox, Disney+ non rinuncerà presto alla sua serie Marvel incentrata sul Diavolo di Hell's Kitchen, che, sebbene non tornerà sugli schermi prima della prossima primavera, è stata già rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione

Ad annunciato, a IGN, è stato il responsabile streaming, televisione e animazione di Marvel Studios Brad Winderbaum, il quale ha detto: "Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo il via libera per la terza stagione e inizieremo le riprese l'anno prossimo". La notizia segue di due mesi la fine delle riprese della seconda stagione, in seguito alle quali Cox aveva detto durante un evento alla GalaxyCon: "So che sono trapelate foto dal set. Perciò, quella che abbiamo appena terminato, la seconda stagione di Rinascita, credo sia la mia preferita, per un paio di motivi. Primo, perché è tosta, ma anche perché ogni costume che abbiamo visto finora, in qualche modo, è rappresentato nei fumetti. Ma c'è un particolare, qualcosa che facciamo in questa stagione finale, che non esiste nei fumetti. Quindi, è unico per la nostra serie".

Le affermazioni di Cox avevano scatenato un comprensibile pandemonio tra i fan ed erano state commentate così dalla co-star Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk/Kingpin: "Ci sono buone probabilità che ce ne sia una terza. È troppo presto per dirlo. Ma è molto probabile. Credo che Charlie intendesse l'ultima stagione che abbiamo effettivamente girato, ovvero la seconda. Eppure ha usato l'espressione 'stagione finale', quindi è poco chiaro. Ma io e Charlie ne abbiamo parlato e siamo entrambi d'accordo sul fatto che ci siano ottime possibilità per una terza stagione". E aveva ragione, con il senno di poi.

Guarda Daredevil: Rinascita su Disney+
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Daredevil: Rinascita
Anno: 2025
3,9
Daredevil: Rinascita
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze
news Serie TV The Diplomat: Il trailer ufficiale italiano della terza stagione anticipa nuove alleanze
Ben Stiller e Jessica Chastain protagonisti di The Off Weeks di Apple TV+
news Serie TV Ben Stiller e Jessica Chastain protagonisti di The Off Weeks di Apple TV+
Giovanni Ribisi in American Hostage, il trailer ufficiale della stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
news Serie TV Giovanni Ribisi in American Hostage, il trailer ufficiale della stagione 5 di Abbott Elementary e altre news in breve
Nicole Kidman e Elle Fanning insieme nel nuovo legal drama Discretion
news Serie TV Nicole Kidman e Elle Fanning insieme nel nuovo legal drama Discretion
L'estate nei tuoi occhi 3, come finisce la Serie TV e come differisce dal romanzo di Jenny Han
news Serie TV L'estate nei tuoi occhi 3, come finisce la Serie TV e come differisce dal romanzo di Jenny Han
Monster 4: Billie Lourd e Jessica Barden nella stagione sull'assassina Lizzie Borden
news Serie TV Monster 4: Billie Lourd e Jessica Barden nella stagione sull'assassina Lizzie Borden
Disney+ riporta in tv i Muppet con Seth Rogen, High Potential ospita Keith Carradine e altre news in breve
news Serie TV Disney+ riporta in tv i Muppet con Seth Rogen, High Potential ospita Keith Carradine e altre news in breve
La strada stretta verso il profondo Nord con Jacob Elordi su TimVision: Il trailer ufficiale italiano
news Serie TV La strada stretta verso il profondo Nord con Jacob Elordi su TimVision: Il trailer ufficiale italiano
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Gen V
Il rifugio atomico
NCIS: Tony & Ziva
Black Rabbit
Citadel
Mercoledì
La fidanzata
The Walking Dead: Daryl Dixon
The Terminal List: Lupo Nero
Only Murders in the Building
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV