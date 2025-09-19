Daredevil: Rinascita rinnovata per una terza stagione molto prima dell'arrivo in tv della seconda

News Serie TV

Mentre attendiamo la seconda stagione per la primavera, Daredevil: Rinascita è stata già rinnovata per un terzo ciclo di episodi a Disney+.

Altro che conclusione vicina per Daredevil: Rinascita! A dispetto delle recenti dichiarazioni - mal espresse o mal interpretate - del protagonista Charlie Cox, Disney+ non rinuncerà presto alla sua serie Marvel incentrata sul Diavolo di Hell's Kitchen, che, sebbene non tornerà sugli schermi prima della prossima primavera, è stata già rinnovata per un ulteriore, terzo ciclo di episodi.

Daredevil: Rinascita avrà una terza stagione

Ad annunciato, a IGN, è stato il responsabile streaming, televisione e animazione di Marvel Studios Brad Winderbaum, il quale ha detto: "Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo il via libera per la terza stagione e inizieremo le riprese l'anno prossimo". La notizia segue di due mesi la fine delle riprese della seconda stagione, in seguito alle quali Cox aveva detto durante un evento alla GalaxyCon: "So che sono trapelate foto dal set. Perciò, quella che abbiamo appena terminato, la seconda stagione di Rinascita, credo sia la mia preferita, per un paio di motivi. Primo, perché è tosta, ma anche perché ogni costume che abbiamo visto finora, in qualche modo, è rappresentato nei fumetti. Ma c'è un particolare, qualcosa che facciamo in questa stagione finale, che non esiste nei fumetti. Quindi, è unico per la nostra serie".

Le affermazioni di Cox avevano scatenato un comprensibile pandemonio tra i fan ed erano state commentate così dalla co-star Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk/Kingpin: "Ci sono buone probabilità che ce ne sia una terza. È troppo presto per dirlo. Ma è molto probabile. Credo che Charlie intendesse l'ultima stagione che abbiamo effettivamente girato, ovvero la seconda. Eppure ha usato l'espressione 'stagione finale', quindi è poco chiaro. Ma io e Charlie ne abbiamo parlato e siamo entrambi d'accordo sul fatto che ci siano ottime possibilità per una terza stagione". E aveva ragione, con il senno di poi.