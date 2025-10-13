Daredevil: Rinascita, la prima foto e tutte le news sulla stagione 2 dal New York Comic Con

News Serie TV

Nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita tornerà Jessica Jones e ci sarà un collegamento con Spider-Man: Brand New Day. Ecco tutte le novità emerse durante il panel dedicato alla serie al New York Comic Con.

Il New York Comic Con 2025 ha regalato ai fan Marvel un panel ricchissimo dedicato alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita, la serie di Disney+ che ha riportato Charlie Cox nei panni dell'iconico avvocato ed eroe di Hell's Kitchen. Durante il panel, a cui ha partecipato parte del cast, sono emerse diverse anticipazioni: la prima foto della stagione 2 con Charlie Cox (la foto in alto), il ritorno di personaggi amati, l'introdizione di nuovi volti e un primo sguardo alla stagione 2 (con un trailer sfortunatamente non diffuso online). L'appuntamento è fissato in streaming a marzo 2026.

Daredevil: Rinascita e il ritorno di Jessica Jones, finalmente ufficiale

La notizia più entusiasmante per i fan è stata senza dubbio la conferma del ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, sei anni dopo la conclusione della serie omonima su Netflix. La super-investigatrice di Hell’s Kitchen è apparsa nel primo trailer della stagione 2 mostrato in esclusiva durante il panel, in una scena che l’ha vista abbattere un assalitore con una teglia di metallo. "Jessica è tornata, ed è entusiasmante essere di nuovo nell'azione," ha detto Ritter sul palco. "Sono passati anni e mi chiedevano tutti i giorni se sarei tornata. Finalmente posso dirlo: sì."

Il personaggio di Matthew Lillard e l'evoluzione dei giochi di potere

Il villain principale sarà sempre Wilson Fisk, interpretato da un implacabile Vincent D'Onofrio, ma questa volta il Kingpin avrà un nuovo e potente rivale: Mr. Charles, interpretato da Matthew Lillard. Descritto come un influente personaggio del mondo politico internazionale, Mr. Charles sarà il perfetto contrappeso di Fisk. "È tanto influente quanto lui," ha spiegato Brad Winderbaum, capo di Marvel TV. "Fisk si troverà stretto tra due fuochi: il potere politico di Mr. Charles da un lato, e Daredevil dall’altro." Il tema centrale della stagione sarà quindi il potere, visto nelle sue forme più corrotte, tra politica, giustizia e violenza.

Il trailer ha anche mostrato un momento tenero tra Matt e Karen Page (Deborah Ann Woll), interrotto da un'esplosione che ha colpito Matt a tal punto da fargli perdere temporaneamente l’udito. La città è ora completamente sotto il controllo di Fisk, che nel finale brutale della prima stagione ha preso il potere, imposto la legge marziale, imprigionato i dissidenti e trasformato New York in uno stato di polizia. Charlie Cox ha parlato dell’evoluzione del personaggio: "Alla fine della prima stagione c'era un patto tra Matt e Fisk. In questa stagione, quel patto è rotto. Il mondo è cambiato, è più oscuro, più pericoloso per chi cerca di fare del bene".

Il ritorno (inatteso) di Foggy Nelson e di The Punisher

Una delle rivelazioni più sorprendenti riguarda Foggy Nelson, interpretato da Elden Henson. Nonostante il personaggio fosse stato ucciso nella premiere della prima stagione, Marvel ha confermato la sua presenza nella seconda stagione. Non sappiamo se in flashback, visioni o colpi di scena temporali. "Foggy c’è," ha detto Winderbaum, lasciando intendere che ci saranno sviluppi interessanti. Anche Frank Castle/Punisher (Jon Bernthal) tornerà dopo essere stato catturato e poi fuggito nel finale della stagione 1. Il suo arco narrativo condurrà a uno special televisivo standalone su Disney+ e lo vedrà nuovamente coinvolto nei conflitti di Hell’s Kitchen. Inoltre, il serial killer Muse, introdotto nella stagione 1, continuerà a generare un effetto a catena nella trama, anche se il casting del personaggio rimane ancora top secret. Intanto, è stato confermato che la terza stagione di Daredevil: Rinascita è già in lavorazione.

Un legame diretto con Spider-Man: Brand New Day

Durante il panel è arrivata anche un'altra notizia bomba: la seconda stagione di Daredevil: Rinascita sarà collegata direttamente a Spider-Man: Brand New Day, il prossimo film con Tom Holland, diretto da Destin Daniel Cretton. "Stiamo lavorando a stretto contatto con il team di Brand New Day per garantire coerenza narrativa," ha spiegato Winderbaum. "I due progetti hanno toni diversi, ma convivono nello stesso universo. Gli eventi si influenzano a vicenda". Non sarebbe la prima volta che i due eroi si incontrano: ricorderete che Matt Murdock aveva già fatto una breve ma memorabile apparizione in Spider-Man: No Way Home, come avvocato di Peter Parker.