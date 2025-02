Daredevil: Rinascita avrà più stagioni, una all'anno: Ritorna il modello da tv generalista?

News Serie TV

Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti in streaming di Marvel Studios, ha detto che Daredevil: Rinascita avrà sicuramente più stagioni che usciranno a distanza ravvicinata. Cambia la strategia Marvel, che rinuncia così al modello delle "serie evento".

Buone notizie: non dovremo aspettare anni e anni tra una stagione di Daredevil: Rinascita e l'altra. Per i Marvel Studios sono ufficialmente finiti i tempi delle "serie evento" come Loki (oltre due anni di attesa tra prima e seconda stagione) o delle miniserie definite "film lunghi", come The Falcon and the Winter Soldier. È quanto si evince dalle recenti dichiarazioni che Brad Winderbaum, responsabile dei contenuti in streaming di Marvel Studios, ha fatto alla stampa. Il dirigente ha detto chiaramente che con Daredevil: Rinascita la Marvel cambia passo: la serie, ha sottolineato, è pensata "al 100 percento per durare più stagioni", anche se non si sa ancora quante. L'obiettivo, in ogni caso, è dare appuntamento agli spettatori ogni anno con una nuova stagione. E infatti, mentre la serie si prepara a debuttare su Disney+ il prossimo 5 marzo, a New York stanno già per iniziare le riprese della seconda.

Daredevil: Rinascita, quando uscirà la seconda stagione?

L'annuncio di una produzione annuale per Daredevil: Rinascita segna una netta inversione di tendenza rispetto alle precedenti strategie dei Marvel Studios. In passato, molte serie dell'universo cinematografico Marvel sono state concepite come "eventi", con lunghe pause tra una stagione e l'altra. Ora, Winderbaum e il suo team sembrano voler abbracciare un approccio più tradizionale, tipico della televisione generalista, in cui le stagioni si susseguono con cadenza regolare, anno dopo anno. "La seconda stagione uscirà l'anno prossimo, e poi speriamo che la stagione 3 e quelle successive seguano a ruota", ha dichiarato Winderbaum a ScreenRant. Lo showrunner Dario Scardapane, inoltre, ha detto a Entertainment Weekly che vede le prime due stagioni come un racconto di una storia continua. "Abbiamo delle novità in arrivo", ha dichiarato. "La seconda stagione è in realtà una specie di Parte 2 della stagione 1, quindi ci consente di andare più a fondo ed esplorare luoghi diversi", ha aggiunto.

Torna il modello da tv generalista?

Parlando con Entertainment Weekly, inoltre, Winderbaum ha ribadito la sua visione a lungo termine, sottolineando l'importanza di "fare show che durino per più stagioni, che escono con una cadenza annuale e che siano affidabili, che le persone possano aspettarsi come appuntamenti annuali". Questa scelta è un chiaro segno di come Marvel stia cercando di reinventare la propria strategia televisiva, abbandonando il modello delle "miniserie evento" a favore di una narrazione più solida e radicata nel tempo che si spera dia i suoi frutti. Se questa strategia avrà successo, potrebbe essere adottata anche per altre produzioni del Marvel Cinematic Universe, tornando a un modello di storytelling più tradizionale.

Il legame tra Daredevil e New York

Ormai è chiaro: con Daredevil: Rinascita Marvel vuole riportare il pubblico alle origini del suo universo, recuperando quella dimensione più "terra-terra" e street-level che ha caratterizzato i fumetti originali. La serie, che vede il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil e Vincent D'Onofrio come Kingpin, è ambientata a New York, città che, come ha spiegato Winderbaum, è fondamentale per la Marvel fin dalle sue origini: "È New York attraverso New York, e il fatto che possiamo girare qui e raccontare una storia su New York fatta da newyorchesi è fondamentale per la serie". Proprio New York, con la sua ricchezza di storie, ha il potenziale per generare moltissime nuove trame, consentendo alla serie di andare avanti potenzialmente all'infinito.