Daredevil: Data e primo teaser trailer della stagione 3

Il Diavolo sta per tornare nelle strade di Hell's Kitchen, più forte di prima. Con un lungo teaser trailer diffuso attraverso i propri profili social, Netflix ha annunciato che l'attesa terza stagione della serie Marvel Daredevil sarà disponibile in streaming molto, molto presto: dal 19 ottobre!

La clip mostra un Matt Murdoch sanguinante e infuriato abbracciare l'oscurità e prepararsi alla resurrezione del vigilante che è in lui. Come ricorderete, gli ultimi fatti avevano lasciato il personaggio di Charlie Cox in fin di vita, ma tratto in salvo e curato dalle suore, inclusa sua madre. Le immagini si ricollegano inoltre alla breve sequenza che ha chiuso la stagione 2 di Iron Fist, la quale ha mostrato un Matt anche in quel caso sanguinante ammettere in un confessionale: "Un tempo credevo che la giustizia si potesse trovare in un tribunale e alla luce del giorno. Ma mi stavo prendendo in giro. L'oscurità risponde solo all'oscurità. La verità è che preferirei morire come il Diavolo piuttosto che vivere come Matt Murdoch".